St Microelettronics, il consigliere Dozio chiede l'audizione dell'azienda e dei sindacati

Il consigliere Jacopo Dozio ha chiesto questa mattina, lunedì 10 marzo, l'audizione in Commissione IV di St Microelectronics e i sindacati per conoscere il futuro della multinazionale di semiconduttori con sede ad Agrate.

Il consigliere regionale di Forza Italia torna dunque sul caso St Microelettronics e chiede la convocazione in audizione della multinazionale e dei sindacati nella IV Commissione Attività Produttive.

«Ho depositato in queste ore una richiesta al Presidente della Commissione Marcello Ventura per incontrare tutti gli attori di questa crisi industriale e avere un quadro sulle prospettive occupazionali dello stabilimento di Agrate e degli altri siti produttivi presenti in Italia, oltre agli investimenti sulla capacità produttiva e ricerca e sviluppo tecnologico - ha detto Dozio -. Ricordo che in Brianza sono oltre 5000 i dipendenti che fanno riferimento al polo di via Olivetti e ritengo importantissimo tutelarli. Proprio per questo servono risposte chiare dai vertici aziendali sul futuro dell’impresa».