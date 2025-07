Andamento aziendale

Ricavi netti del secondo trimestre a 2,77 miliardi di dollari; margine lordo al 33,5%; perdita operativa di 133 milioni di dollari, compresi 190 milioni di dollari correlati a oneri di svalutazione, costi di ristrutturazione e altri costi di dismissione correlati; perdita netta di 97 milioni di dollari

STMicroelectronics (“ST”), leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha presentato i risultati finanziari U.S. GAAP per il secondo trimestre conclusosi il 28 giugno 2025.

STMicroelectronics annuncia i risultati finanziari del secondo trimestre 2025

Nel secondo trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 2,77 miliardi di dollari, margine lordo al 33,5%, perdita operativa di 133 milioni di dollari e perdita netta di 97 milioni di dollari o -0,11 dollari per azione dopo la diluizione (reddito operativo non U.S. GAAP1 di 57 milioni di dollari e utile netto non U.S. GAAP1 di 57 milioni di dollari o 0,06 dollari per azione dopo la diluizione).

Jean-Marc Chery, President & CEO di ST, ha commentato:

“I ricavi netti del secondo trimestre sono stati superiori al punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività, trainati dai maggiori ricavi nella Personal Electronics e nel settore Industrial, mentre l’Automotive è stato leggermente al di sotto delle attese. Il margine lordo è stato in linea con il punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività.”

“Anno su anno, i ricavi netti del secondo trimestre sono diminuiti del 14,4%, il margine operativo non U.S. GAAP1 è sceso al 2,1% dall’11,6% e l’utile netto non U.S. GAAP1 è diminuito a 57 milioni di dollari da 353 milioni di dollari.” “I ricavi netti del primo semestre sono diminuiti del 21,1% anno su anno, con una flessione in tutti i segmenti rendicontabili. Il margine operativo non U.S. GAAP1 è stato dell’1,3% e l’utile netto non U.S. GAAP1 è stato pari a 120 milioni di dollari.”

“Nel secondo trimestre, il nostro rapporto book-to-bill (ordini su fatturato) è rimasto superiore a uno per Industrial, mentre in Automotive è stato al di sotto della parità. Gli ordinativi hanno continuato ad aumentare su base sequenziale.”

“Per quanto riguarda le previsioni sulle attività di ST per il terzo trimestre, ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 3,17 miliardi di dollari, corrispondenti ad una flessione anno su anno del 2,5% e a una crescita del 14,6% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 33,5%, compresi circa 340 punti base di oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva. In termini sequenziali, l’impatto sul margine lordo del terzo trimestre sarà negativo per circa 140 punti base, a causa principalmente degli effetti valutari e, in misura inferiore, dell’inizio di costi non ricorrenti correlati al nostro programma di ridisegno della produzione.” “Mentre prevediamo che i ricavi del terzo trimestre mostrino una crescita sequenziale solida, consentendo di registrare dei miglioramenti anno su anno, continuiamo a operare in un contesto macroeconomico incerto. In presenza di questi fattori esterni, le nostre priorità rimangono il supporto ai nostri clienti, l'accelerazione nell’introduzione di nuovi prodotti e l’attuazione del nostro programma aziendale per ridisegnare la struttura produttiva e ridimensionare la base dei costi globali.”

Ricavi netti e utile lordo

I ricavi netti sono ammontati a 2,77 miliardi di dollari, pari a una diminuzione anno su anno del 14,4%. Anno su anno, le vendite nette a OEM e Distribuzione sono diminuite rispettivamente del 15,3% e del 12,0%. In termini sequenziali i ricavi netti sono aumentati del 9,9%, 220 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance di ST. L’utile lordo è ammontato a 926 milioni di dollari, pari a una flessione anno su anno del 28,5%. Il margine lordo del 33,5%, 10 punti base al di sopra del valore intermedio della guidance di ST, è diminuito di 660 punti base anno su anno, a causa principalmente del mix di prodotto, di minori efficienze di produzione e, in misura inferiore, di maggiori oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.

Il reddito operativo è diminuito da 375 milioni di dollari nello stesso trimestre dell'anno scorso a una perdita operativa di 133 milioni di dollari. Anno su anno, il margine operativo di ST è diminuito di 1.640 punti base al -4,8% dei ricavi netti, rispetto all’11,6% nel secondo trimestre del 2024. La perdita operativa includeva 190 milioni di dollari di oneri di svalutazione, costi di ristrutturazione e altri costi di dismissione correlati per il trimestre, che riflettono la svalutazione di asset e oneri di ristrutturazione prevalentemente associati al già annunciato programma dell'azienda per ridisegnare la struttura produttiva e ridimensionare la base dei costi globale. Escludendo queste voci, nel secondo trimestre il reddito operativo non U.S. GAAP1 è stato pari a 57 milioni di dollari.

Per segmento rendicontabile, rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso:

Nel Gruppo di Prodotto Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors (APMS): Segmento Analog products, MEMS and Sensors (AM&S):

• I ricavi sono diminuiti del 15,2% a causa principalmente di una flessione nei prodotti Analogici.

• L’utile operativo è diminuito del 55,9% a 85 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del 7,5% rispetto al 14,5%.

Segmento Power and Discrete products (P&D):

• I ricavi sono diminuiti del 22,2%.

• Il reddito operativo è diminuito da 61 milioni di dollari a una perdita operativa di 56 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del -12,5% rispetto al 10,6%.

Nel Gruppo di Prodotto Microcontrollers, Digital ICs and RF products (MDRF):

Segmento Embedded Processing (EMP):

• I ricavi sono diminuiti del 6,5% a causa principalmente del Custom Processing.

• L’utile operativo è diminuito dell’8,7% a 114 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del 13,5% rispetto al 13,8%.

Segmento RF & Optical Communications (RF&OC):

• I ricavi sono diminuiti del 17,9%.

• L’utile operativo è diminuito del 37,2% a 60 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del 17,9% rispetto al 23,4%.

L’utile netto e gli utili per azione dopo la diluizione sono diminuiti rispettivamente a un valore negativo di 97 milioni di dollari e a un valore negativo di -0,11 dollari rispetto a valori positivi rispettivamente di 353 milioni di dollari e 0,38 dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. Nel secondo trimestre 2025 l’utile netto non U.S. GAAP1 e l’utile per azione dopo la diluizione non U.S. GAAP1 sono stati pari rispettivamente a 57 milioni di dollari e 0,06 dollari.

Principali dati su cash flow e stato patrimoniale

Nel secondo trimestre la liquidità netta da attività operative è stata pari a 354 milioni di dollari, rispetto a 702 milioni

di dollari nello stesso trimestre del 2024. Le spese in conto capitale nette (parametro non U.S. GAAP1 ) del secondo trimestre sono ammontate a 465 milioni di dollari, rispetto a 528 milioni di dollari nello stesso trimestre dello scorso anno.

Il free cash flow (parametro non U.S. GAAP1) è stato negativo per 152 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto a un valore positivo di 159 milioni di dollari nello stesso trimestre del 2024.

Alla fine del secondo trimestre le scorte erano pari a 3,27 miliardi di dollari, rispetto a 3,01 miliardi di dollari nel trimestre

precedente e a 2,81 miliardi di dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. L’indice di rotazione delle scorte era di 166 giorni alla fine del trimestre, rispetto a 167 giorni nel trimestre precedente e a 130 giorni nello stesso trimestre del 2024.

Nel secondo trimestre, ST ha distribuito dividendi cash ai suoi azionisti per un totale di 81 milioni di dollari e ha riacquistato azioni proprie per 92 milioni di dollari nell’ambito del programma di riacquisto di azioni attualmente in corso.

Al 28 giugno 2025 la posizione finanziaria netta di ST (parametro non U.S. GAAP1) era rimasta solida a 2,67 miliardi di dollari rispetto a 3,08 miliardi di dollari al 29 marzo 2025, e rifletteva una liquidità totale di 5,63 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 2,96 miliardi di dollari. La posizione finanziaria netta adjusted (parametro non U.S. GAAP1), tenendo in considerazione l’effetto sulla liquidità totale degli anticipi di grant sugli investimenti in conto capitale non ancora sostenuti, era pari a 2,31 miliardi di dollari al 28 giugno 2025.

Sviluppi societari

Il 28 maggio 2025, STMicroelectronics ha tenuto l’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti 2025 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Tutte le delibere proposte sono state approvate dagli Azionisti.

Previsioni sulle attività

La guidance di ST per il terzo trimestre del 2025, ai valori intermedi, è:

• Ricavi netti previsti per 3,17 miliardi di dollari, pari a un aumento del 14,6% su base sequenziale, più o meno 350 punti base.

• Margine lordo del 33,5%, più o meno 200 punti base.

• Questa previsione si basa su un tasso di cambio presunto effettivo di circa 1,14 dollari = €1,00 per il terzo trimestre 2025 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere;

• Il terzo trimestre si concluderà il 27 settembre 2025.

Queste previsioni sulle attività non includono eventuali impatti dovuti a potenziali ulteriori variazioni dei dazi commerciali globali rispetto alla situazione attuale.