STMicroelectronics (“ST”), leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha presentato i risultati finanziari U.S. GAAP per il quarto trimestre conclusosi il 31 dicembre 2024.

STMicroelectronics annuncia i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’anno 2024

Nel quarto trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 3,32 miliardi di dollari, margine lordo al 37,7%, margine operativo all’11,1% e utile netto di 341 milioni di dollari o 0,37 dollari per azione dopo la diluizione.

Jean-Marc Chery, President & CEO di ST, ha commentato:

“I ricavi per l’anno 2024 sono diminuiti del 23,2% a 13,27 miliardi di dollari. Il margine operativo è stato pari al 12,6% rispetto al 26,7% del 2023 e l’utile netto è diminuito del 63,0% a 1,56 miliardi di dollari. Abbiamo investito 2,53 miliardi di dollari in spese in conto capitale nette (parametro non U.S. GAAP) con un free cash flow (parametro non U.S. GAAP) di 288 milioni di dollari.”

“I ricavi netti del quarto trimestre sono stati in linea con il punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività, trainati dai maggiori ricavi nella Personal Electronics controbilanciati da ricavi inferiori nel settore Industrial, mentre Automotive e CECP sono stati in linea con le previsioni. Il margine lordo del quarto trimestre, pari al 37,7%, è stato ampiamente in linea con il punto intermedio delle nostre previsioni sulle attività.”

“Nel quarto trimestre il nostro rapporto book-to-bill (ordini su fatturato) è rimasto inferiore a 1, in quanto abbiamo continuato a far fronte ad un ritardo nella ripresa e ad una correzione delle scorte nel settore Industriale e un rallentamento nell’Automotive, entrambi in particolare in Europa. Per quanto riguarda le previsioni sulle attività di ST per il primo trimestre, ci aspettiamo, come valori intermedi, ricavi netti di 2,51 miliardi di dollari, corrispondenti a una diminuzione anno su anno del 27,6% ed a una diminuzione del 24,4% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 33,8%, con un impatto di circa 500 punti base dovuto agli oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva”.

“Per il 2025, abbiamo in programma di investire tra 2,0 e 2,3 miliardi di dollari in spese in conto capitale nette (parametro non U.S. GAAP).”

Ricavi netti e utile lordo

I ricavi netti sono ammontati a 3,32 miliardi di dollari, pari a una diminuzione anno su anno del 22,4%. Anno su anno, le vendite nette a OEM e Distribuzione sono diminuite rispettivamente del 19,8% e del 28,7%. In termini sequenziali i ricavi netti sono aumentati del 2,2%, in linea con il valore intermedio della guidance di ST.

L’utile lordo è ammontato a 1,25 miliardi di dollari, pari a una flessione anno su anno del 35,7%. Il margine lordo del 37,7%, 30 punti base al di sotto del valore intermedio della guidance di ST, è diminuito di 780 punti base anno su anno, a causa principalmente del mix di prodotto e, in misura inferiore, del prezzo di vendita e di maggiori oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.

Reddito operativo

Il reddito operativo è diminuito del 64,0% a 369 milioni di dollari, rispetto a 1,02 miliardi di dollari nello stesso trimestre del 2023. Anno su anno, il margine operativo di ST è diminuito di 1.280 punti base all’11,1% dei ricavi netti, rispetto al 23,9% nel quarto trimestre del 2023.

Per segmento rendicontabile, rispetto allo stesso trimestre del 2023:

Nel Gruppo di Prodotto Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors (APMS):

Segmento Analog products, MEMS and Sensors (AM&S):

• I ricavi sono diminuiti del 15,5% a causa principalmente di diminuzioni nei prodotti Analogici e nell’Imaging.

• L’utile operativo è diminuito del 41,2% a 176 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del 14,7% rispetto al 21,1%.

Segmento Power and Discrete products (P&D):

• I ricavi sono diminuiti del 22,1%.

• L’utile operativo è diminuito del 63,7% a 89 milioni di dollari. Il margine operativo è stato dell’11,9% rispetto al 25,4%.

Nel Gruppo di Prodotto Microcontrollers, Digital ICs and RF products (MDRF):

Segmento Microcontrollers (MCU):

• I ricavi sono diminuiti del 30,2% a causa principalmente di una flessione nei microcontrollori general purpose.

• L’utile operativo è diminuito del 66,4% a 127 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del 14,3% rispetto al 29,8%.

Segmento Digital ICs and RF Products (D&RF):

• I ricavi sono diminuiti del 22,8% a causa principalmente di una flessione negli ADAS (ADAS automotive e infotainment).

• L’utile operativo è diminuito del 33,2% a 149 milioni di dollari. Il margine operativo è stato del 31,0% rispetto al 35,7%.

L’utile netto e gli utili per azione dopo la diluizione sono diminuiti rispettivamente a 341 milioni di dollari e a 0,37 dollari rispetto a 1,08 miliardi di dollari e 1,14 dollari nello stesso trimestre del 2023. Si ricorda che l’utile netto del quarto trimestre 2023 includeva un beneficio fiscale una tantum non-cash di 191 milioni di dollari.

Principali dati su cash flow e stato patrimoniale

Nel quarto trimestre la liquidità netta da attività operative è stata pari a 681 milioni di dollari rispetto a 1,48 miliardi

di dollari nello stesso trimestre del 2023. Per l’anno 2024, la liquidità netta da attività operative è diminuita del

50,5% a 2,97 miliardi di dollari, pari al 22,3% dei ricavi totali.

Le spese in conto capitale nette (parametro non U.S. GAAP) sono state pari a 470 milioni di dollari nel quarto

trimestre e a 2,53 miliardi di dollari per il 2024. Nei rispettivi periodi dell’anno precedente, le spese in conto capitale

nette erano ammontate a 798 milioni di dollari e a 4,11 miliardi di dollari.

Il free cash flow (parametro non U.S. GAAP) è stato pari a 128 milioni di dollari nel quarto trimestre e a 288 milioni

di dollari nell’anno 2024, da raffrontare rispettivamente a 652 milioni di dollari e a 1,77 miliardi di dollari negli stessi

periodi dell’anno precedente.

Alla fine del quarto trimestre le scorte erano pari a 2,79 miliardi di dollari, rispetto a 2,88 miliardi di dollari nel

trimestre precedente e a 2,70 miliardi di dollari nello stesso trimestre del 2023. L’indice di rotazione delle scorte

era di 122 giorni alla fine del trimestre, rispetto a 130 giorni nel trimestre precedente e a 104 giorni nello stesso

trimestre del 2023.

Nel quarto trimestre, ST ha distribuito dividendi cash ai suoi azionisti per un totale di 88 milioni di dollari e ha

riacquistato azioni proprie per 92 milioni di dollari nell’ambito del programma di riacquisto di azioni attualmente in

corso.

Al 31 dicembre 2024 la posizione finanziaria netta di ST (parametro non U.S. GAAP) era pari a 3,23 miliardi di

dollari rispetto a 3,18 miliardi di dollari al 28 settembre 2024, e rifletteva una liquidità totale di 6,18 miliardi di dollari

e un indebitamento finanziario totale di 2,95 miliardi di dollari. La posizione finanziaria netta adjusted (parametro

non U.S. GAAP), tenendo in considerazione l’effetto sulla liquidità totale degli anticipi di grant sugli investimenti in

conto capitale non ancora sostenuti, era pari a 2,85 miliardi di dollari al 31 dicembre 2024.

Sviluppi societari

Nel quarto trimestre, abbiamo annunciato il lancio di un nuovo programma globale per ridisegnare la base

manifatturiera accelerando la nostra capacità produttiva a 300mm per il silicio (Agrate e Crolles) e a 200mm per il

carburo di silicio (Catania) e ridimensionando la struttura di costo globale.

Questo programma dovrebbe avere come effetto il rafforzamento della nostra capacità di accrescere i ricavi con

un’efficienza produttiva migliore, con risparmi di costi su base annua a fine 2027 stimata, in milioni di dollari, nella

fascia superiore di una forchetta a tre cifre. Specificamente in termini di spese operative (SG&A e R&S), ST

prevede risparmi di costi annuali per un totale fra 300 a 360 milioni di dollari a fine 2027, rispetto alla base dei costi

del 2024.

Previsioni sulle attività

La guidance di ST per il primo trimestre del 2025, ai valori intermedi, è:

• Ricavi netti previsti per 2,51 miliardi di dollari, pari a una diminuzione del 24,4% su base sequenziale, più o meno 350 punti base.

• Margine lordo del 33,8%, più o meno 200 punti base.

• Questa previsione si basa su un tasso di cambio presunto effettivo di circa 1,06 dollari = €1,00 per il primo trimestre 2025 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere.

• Il primo trimestre si concluderà il 29 marzo 2025.