STMicroelectronics ha pubblicato in data 24 aprile i risultati finanziari del primo trimestre 2025. Risultati, fa sapere la Cgil in una nota, che segnano un forte arretramento: ricavi in calo del 27,3% su base annua, utile netto crollato dell’89%, margine operativo ridotto allo 0,1%.

StMicroelectronics: cosa dicono i risultati finanziari del primo trimestre

I Dati - afferma la Fiom Cgil Brianza - "confermano la fase difficile attraversata dall’azienda, ma che non possono giustificare una strategia fatta di tagli e delocalizzazioni. Il piano industriale illustrato il 10 aprile prevede un impatto diretto su oltre 1.400 lavoratori del sito di Agrate Brianza, con circa 800 esuberi potenziali e il trasferimento di diverse linee produttive in Asia. Uno scenario che la Fiom Cgil Brianza giudica inaccettabile".

“La crisi non può essere scaricata sui lavoratori – aggiunge Pietro Occhiuto, segretario generale Fiom Cgil Brianza –. Agrate non deve diventare la copia sbiadita dei siti francesi, ma deve conquistare una sua identità tecnologica e produttiva.”

Nel recente incontro con Regione Lombardia, l’azienda ha aperto alla possibilità di rivedere il piano.