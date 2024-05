Successione e gestione patrimoniale: se ne è parlato con Bcc Carate Brianza

Lo scorso mercoledì sera, presso il Lait Garden ad Arcore, si è tenuto l’incontro dedicato alla gestione e tutela del patrimonio organizzato da BCC Carate Brianza in collaborazione con la Capogruppo Iccrea.

L’ultima rilevazione della Banca d’Italia ha evidenziato che il patrimonio finanziario delle famiglie italiane si attesta al 41%, mentre quello immobiliare al 59%, vi è perciò la necessità di ragionare non solo in termini di corretta allocazione del patrimonio finanziario ma anche di protezione del patrimonio complessivo di ciascun cliente, tutelando le esigenze delle famiglie e delle imprese del territorio, elementi imprescindibili per la crescita e lo sviluppo della comunità.

L'impegno di Bcc Carate Brianza a sensibilizzare la clientela

In una fase delicata e complessa come quella successoria, BCC Carate Brianza si impegna a sensibilizzare la clientela sugli effetti negativi che possono verificarsi in assenza di una corretta pianificazione, nella consapevolezza che il patrimonio costruito nell’arco di una vita, e in alcuni casi anche ereditato, possa disperdersi in un tempo futuro.

La Banca è purtroppo spesso testimone di tali effetti, anche spiacevoli, che spesso possono compromettere l’armonia dei familiari che succedono. Per accompagnare i clienti e garantire un’offerta completa, BCC Carate Brianza organizza anche momenti di formazione specializzata per i propri dipendenti volti ad acquisire le migliori competenze al fine di responsabilizzare i propri assistiti alla corretta comprensione dei rischi che possono impattare in un’ottica di tutela del patrimonio complessivo, anche per il futuro, indirizzandoli e consigliandoli con gli strumenti più adatti.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza Ruggero Redaelli, del Direttore Generale di BCC Carate Brianza Remo Mariani e del Direttore Commerciale BCC Vita e BCC Assicurazioni Antonello Cattani, l’approfondimento sui punti di attenzione e le opportunità offerte in tema di patrimonio e successioni è stato affidato alle mani esperte dalla Dott.ssa Valeria Glave, Consulente legale della EBAF Consulting SA di Lugano, nonché docente specializzata in tematiche di protezione patrimoniale.

«Quando 13 anni fa, dopo un’esperienza nel contenzioso legale, ho scelto di aiutare i clienti a trovare piena soddisfazione nei loro desideri e aspettative e di supportarli, a livello legale, per arrivare a realizzare i loro obiettivi, ho riscontrato che di fatto fossero poche le persone che pianificavano la propria successione (13%). Il mio obiettivo perciò è proprio quello di dare consapevolezza al cliente, di informarlo su come alcune scelte possano produrre effetti diversi in termini di armonia familiare», commenta Glave.

Tramite l’analisi di particolari casistiche relative a personaggi noti, emerse anche a livello mediatico sia per quel che concerne una corretta pianificazione successoria che purtroppo in mancanza di essa, la Consulente legale ha analizzato diversi punti fondamentali in tema di trasferimento successorio di patrimoni e aziende, a partire dal contesto sociale odierno e dalla necessità di provvedere a una pianificazione per tempo, facilitando così il passaggio generazionale, resa però più complessa dal modificarsi del modello della famiglia tradizionale, con l’aumento delle convivenze e la presenza delle famiglie “allargate”.

I rischi di una mancata pianificazione successoria

Glave ha poi affrontato i rischi legali legati a una mancata pianificazione successoria, tra i quali si annoverano il rischio di contenzioso tra eredi, la mancata tutela delle persone care, la carenza di ottimizzazione fiscale e la comunione ereditaria. Ha inoltre illustrato le necessità di tutela attraverso le opportunità offerte dalla legge, costituite ad esempio dal testamento e dalle polizze vita di investimento, a cui è seguito un focus sull’utilizzo efficiente degli strumenti legali a disposizione della Banca.

«Come Banca, il nostro compito a tutela della clientela è far emergere i bisogni, comprendere le vulnerabilità e far capire quali possano essere le singole necessità, preparando e accompagnando i clienti per tempo. Il momento della successione è già di per sé molto doloroso e delicato per i familiari, è perciò fondamentale farsi trovare pronti, avendo già organizzato e predisposto tutti gli adempimenti. Sapere che, in questo modo, i nostri cari saranno in armonia tra loro e le nostre imprese continueranno a prosperare, sarà certamente di conforto», sottolinea Ruggero Redaelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Carate Brianza.

La serata si è infine conclusa con l’intervento di Francesco Grimoldi, Wealth Management Divisione Privati e POE GBCI.