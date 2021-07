Svolta epocale a Carnate: Brianzatende acquista l'area ex Mellin. L'azienda leader nella produzione di tendaggi realizzerà all'interno del comparto nuovi capannoni di stoccaggio e un impianto di verniciatura ecosostenibile.

Una svolta epocale, che scrive un nuovo capitolo della storia industriale e produttiva di Carnate. Dopo vent’anni di oblio l’ex area Mellin torna finalmente a vivere. Merito del gruppo Brianzatende, l’azienda brianzola leader nel settore della produzione di tendaggi, che nel corso della settimana ha ufficializzato l’acquisizione dell’intero comparto di via Galilei sfitto praticamente da inizio millennio. La nota marca di prodotti per l’infanzia aveva infatti chiuso i battenti nel 2002 dopo ben trent’anni di presenza sul territorio.

Un nuovo polo industriale all'avanguardia

Ecco perché la portata della recente operazione targata Brianzatende può essere considerata a dir poco storica. L’acquisizione coinvolge infatti un’area di circa 10mila metri quadrati, all’interno dei quali il gruppo realizzerà nuovi capannoni di stoccaggio dei componenti e dell’alluminio, ma anche del nuovo avveniristico impianto di verniciatura completamente ecosostenibile. Gli attuali stabilimenti saranno in parte demoliti, l’attuale area uffici servirà per creare spazi più innovativi, mentre per le restanti strutture è già attivo il cantiere per un restyling quasi totale che cambierà il volto della ex Mellin. Non è tutto, perché la realizzazione del nuovo polo, la cui definitiva attivazione è prevista per i primi mesi dell’anno nuovo, porterà con sé anche nuove assunzioni.

L'orgoglio del risultato

Soddisfatto il patron dell'azienda, Aristide Radaelli:

«Penso possa definirsi una svolta quasi storica per Carnate. L’acquisizione giunge in un momento molto particolare per la nostra realtà, così come per i negozi di proprietà Brianzatende, marchio con cui siamo conosciuti sul nostro territorio. Attualmente le contingenze del periodo hanno portato ad una esplosione della richiesta delle nostre soluzioni per esterno controbilanciata da una carenza della materia prima, l’alluminio: l’azienda sta quindi affrontando il mercato con un chiaro progetto industriale che fa fede ad processo produttivo nel quale ogni strumento, ogni persona, ogni risorsa, è al servizio di quei valori da cui la nostra realtà ha preso vita e ha continuato a prosperare nel tempo».

"L'area Mellin torna a vivere"

Soddisfazione cui fa eco quella delle istituzioni politiche, che grazie all’intervento dell’operatore privato avranno la possibilità di veder rinascere una porzione di notevole importanza strategica per il territorio carnatese e non solo.