S’intitola “Donne e Lavoro” la seconda edizione del Job Day promossa dal Centro per l’Impiego di Cesano Maderno di Afol Monza e Brianza e dal Comune di Desio per promuovere i temi dell’inclusione lavorativa e favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro e al mondo della formazione. Il Job Day si terrà martedì 8 aprile, dalle 9 alle 13, presso gli spazi della storica Villa “Cusani Traversi Tittoni”, a Desio, in via Giovanni Maria Lampugnani 62.

Un Job Day sui temi dell’occupazione femminile

Secondo gli ultimi dati ISTAT (Rapporto CNEL-ISTAT “Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità” – marzo 2025), il tasso di occupazione femminile tra i 15 e 64 anni si attesta in Italia al 52.5%, quasi 18 punti percentuali sotto quello maschile. Rispetto al resto d’Europa, inoltre, questa percentuale risulta inferiore di 12.6 punti. Quando lavorano, per citare ancora un dato del rapporto, le donne hanno più spesso lavori precari (solo il 53.9% ha un’occupazione standard contro il 70% degli uomini) e peggio retribuiti (il differenziale di genere è superiore a 6mila euro annui).

I numeri, i progetti, l'inclusione

L’idea di un job day dedicato all’occupazione femminile nasce anche da questi numeri: durante la mattinata, dopo i saluti istituzionali, presso lo Spazio Stendhal le aziende presenti potranno illustrare progetti e azioni messe in campo per incentivare l’inclusione lavorativa delle donne. Parleranno, tra gli altri, operatori del Consorzio Desio Brianza e dell’Agenzia per il Lavoro Gi Group con il progetto Women4. Gli orientatori del Centro per l’Impiego, inoltre, presenteranno i servizi di “Incontro Domanda e Offerta di Lavoro” e, grazie al supporto di dell’ente nazionale Sviluppo Lavoro Italia, svolgeranno colloqui individuali per approfondire argomenti come il colloquio di lavoro, la conciliazione vita-lavoro, gli incentivi alle assunzioni.

Ci si potrà candidare

Presso i desk presenti nelle sale della Villa, le partecipanti potranno inoltre candidarsi alle offerte di lavoro, effettuare colloqui o ricevere informazioni su percorsi formativi. Oltre al Consorzio e a Gi Group, hanno aderito tra gli altri anche le Apl Manpower e Randstad, le aziende Iperal e Gruppo Gheron, il Centro di Formazione Ciofs, Afol Mb, lo Sportello EURES per la mobilità in Europa. Le ricerche di lavoro proposte (oltre 25) riguarderanno le seguenti aree: personale impiegatizio, produzione, Grande Distribuzione Organizzata, ambito socio-assistenziale, ristorazione, offerte di lavoro in Europa.