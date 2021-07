Un ponte fra scuola e impresa: possibili strumenti ed opportunità per favorirne l’incontro. Questo il titolo del webinar gratuito organizzato da il Gruppo Scuola e l’Area Sindacale e Formazione di Confimi Industria Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo. Un titolo che ben rappresenta l’obiettivo di Confimi e del suo recente Gruppo Scuola: favorire il dialogo e il rapporto fra il mondo dell’impresa e quello dell’istruzione per agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani e permettere alle aziende di trovare personale qualificato.

Un ponte fra scuola e impresa

L’appuntamento è per martedì 6 luglio, alle ore 9.00, per un momento di approfondimento sugli strumenti a disposizione delle imprese per accogliere profili e risorse umane da far crescere professionalmente all’interno dell’azienda. Alternanza scuola/lavoro, tirocinio e apprendistato rappresentano leve fondamentali per creare un ponte virtuoso fra il mondo della scuola e della formazione e quello del lavoro e dell’impresa.

“La nostra ambizione è avvicinare le scuole e le imprese e ridurre il divario tra questi due mondi - spiega Laura Parigi, consigliera delegata al Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e Brianza - Il nostro impegno è quello di far conoscere le opportunità a disposizione di studenti e imprese, attraverso momenti formativi come questo”.

L’incontro online vedrà la partecipazione, oltre che di Laura Parigi, anche di altri esponenti di Confimi Industria Monza e Brianza: il presidente dell'associazione Franco Goretti, Davide Lucini Paioni, responsabile Area Sindacale, e Daniela Pescarolo, dell’Area Formazione.

Per iscriversi basta compilare l’apposito form.