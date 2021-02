Una nuova energia a portata di mano: l’idrogeno. Titola così l’evento promosso dalla Cgil di Monza e Brianza. Appuntamento da remoto giovedì 11 febbraio alle 15.

Un evento pubblico in diretta streaming per parlare di idrogeno. È la nuova iniziativa messa in campo dalla Cgil di Monza e Brianza: una tavola rotonda virtuale in cui Giulio Fossati, segretario Cgil brianzolo, dialogherà con una serie di personalità competenti nel campo dell’innovazione.

“Vogliamo confrontarci – sottolinea Fossati – sulle opportunità per il sistema Italia che sono previste nei piani di Ripresa e Resilienza Nazionale e il Next Generation EU”.

“Dobbiamo cambiare modello sociale e industriale”

“Decarbonizzazione, efficienza e sicurezza energetica sono le parole d’ordine per la soluzione dell’emergenza climatica. Le emissioni di CO2 rappresentano la prima causa che rende necessario un radicale cambiamento del nostro modello sociale e del modello industriale. Abbiamo l’opportunità industriale e l’obbligo morale di dirigerci a veloci passi verso la neutralità climatica. Costruendo modelli di sviluppo compatibili con l’ambiente, attraverso un modello circolare ad emissioni zero”, aggiunge il dirigente sindacale di via Premuda.

“Il piano di Ripresa e Resilienza Nazionale finanziato dal Piano Next Generation EU, mettono a disposizione del nostro paese ingenti investimenti pubblici europei per raggiungere questo traguardo. Che insieme alla digitalizzazione e alla riorganizzazione del sistema di welfare pubblico, possono seriamente rappresentare la IV rivoluzione industriale. Una delle tecnologie più discusse del momento è l’idrogeno”.

L’appuntamento è in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Cgil di Monza e Brianza giovedì 11 febbraio a partire dalle 15.

I qualificati relatori

Interverranno: il professor Stefano Campanari, dipartimento Energia del Politecnico di Milano: Pietro Petruzza, ricercatore Rsu Cgil StMicroelectronics; Antonio Valenza, membro del Comitato esecutivo Rsu Cgil Snam Milano; Sara Tripodi, segretaria generale Filt Cgil Monza e Brianza; Enrico Boerci presidente e amministratore delegato di BrianzAcque; Emilio Miceli, segretario Cgil nazionale.