Si è tenuto questa mattina ad Agrate Brianza il presidio annunciato nei giorni scorsi dai sindacati davanti alla sede della St Microelectronics. Lavoratori e sindacati, lo ricordiamo, si sono ritrovati fuori dai cancelli dello stabilimento perché – si legge nel comunicato diffuso dai sindacati – sono ancora “in attesa di una risposta alle loro richieste di garantire un futuro al sito con la salvaguardia dell’occupazione e la costruzione di impianti avanzati in linea con l’industria dei semiconduttori”.

Presente anche Enrico Vacca, Segretario Generale FIM Monza Brianza Lecco, che ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni:

“Oggi è un’altra giornata di lotta e di sciopero in ST Microelectronics di Agrate contro il piano presentato dalla dirigenza ormai sei mesi fa. Dopo l’annuncio di settembre, in cui l’azienda aveva dichiarato la volontà di cancellare gli oltre mille esuberi previsti dal piano, non sono seguite azioni coerenti con tale dichiarazione: resta invariata la decisione di chiudere la produzione dei componenti a 200 mm per la fine del 2026, sono in atto numerose attività di dismissione delle attrezzature, alcune attività come il collaudo sono state spostate in Francia e continua la preparazione del sito di Singapore ad accogliere parte delle produzioni che attualmente vengono realizzate ad Agrate.

Contro questa situazione le rappresentanze sindacali continuano a mobilitarsi e a chiedere che si possa ricostituire un tavolo di negoziazione che affronti i problemi e che sia coerente con le dichiarazioni fatte dall’azienda al Ministero nel mese di settembre e di novembre. Riteniamo grave il fatto che, dopo gli annunci positivi, l’azienda in realtà in questi ultimi due mesi abbia sostanzialmente proceduto nell’attuazione del piano che avrebbe dovuto invece essere modificato. Per questo siamo nuovamente a chiedere un intervento forte da parte della politica – a partire dall’azionista di riferimento, il Ministero delle Finanze, ma anche dal MIMIT, da tutto il Governo e le Istituzioni regionali e territoriali – perché ST di Agrate Brianza continui ad essere un centro di eccellenza per la prospettiva industriale del Paese”.