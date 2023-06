Vertenza Sk Hynix: raggiunto l'accordo tra le parti. L'obiettivo ora è ricollocare il personale 

Novità positive per i 39 lavoratori dello stabilimento di Agrate della Sk Hynix. Nella giornata di ieri, ha fatto sapere Regione Lombardia in una nota, la vertenza relativa alla chiusura del sito di Agrate Brianza ha avuto esito positivo: la fase amministrativa della procedura si è conclusa, infatti, con la sottoscrizione di un accordo sindacale che garantisce un incentivo economico ai dipendenti, valorizzando l'anzianità lavorativa e assicurando una particolare tutela a donne e over 50. Previsto inoltre un anno di outplacement a disposizione dei lavoratori, tramite primaria società del settore.

Vertenza Sk Hynix: le parti hanno raggiunto un accordo

Gli Uffici di Regione Lombardia hanno seguito il caso sin dall'annuncio della proprietà coreana di cessare la produzione di memorie NAND dello stabilimento di Agrate con conseguente esubero dell'intero organico, pari a 39 lavoratori, in maggioranza ingegneri con elevata qualificazione.

Ieri, dopo un lungo lavoro di Regione Lombardia con la società e le parti sindacali, si è raggiunta l'intesa, scongiurando esiti traumatici sul piano occupazionale e sociale.

L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, nonostante il rammarico per la chiusura dello stabilimento brianzolo, ha dichiarato: