Vimercate: al via il secondo bando per i buoni spesa per famiglie in difficoltà. Si potrà fare domanda fino al 17 maggio.

Secondo bando per i buoni spesa per famiglie in difficoltà

A Vimercate è aperto il secondo bando per l’erogazione di Buoni Spesa a favore delle famiglie in difficoltà economica a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Come per il precedente bando è necessario avere dei requisiti ben precisi per accedere ai fondi:

Occorre essere:

Residenti a Vimercate In possesso di regolare permesso di soggiorno (solo per cittadini extra UE) o di

ricevuta di richiesta di rinnovo Nuclei familiari anagrafici in cui nessun altro componente del nucleo ha già

beneficiato del Buono Spesa nel primo avviso né farà richiesta finalizzata ad

ottenere il medesimo beneficio di cui alla presente istanza; Che il nucleo anagrafico sia titolare di conti bancari o postali che presentano un

saldo alla data odierna complessivamente inferiore a € 1.000,00 procapite, cioè per

ciascun componente del nucleo familiare (ad es.: per 4 componenti il saldo totale

deve essere inferiore a € 4.000,00=) i nuclei che hanno avuto una riduzione delle normali entrate familiari (in ogni modo

percepite) a partire da febbraio u.s. e pertanto non stanno percependo quanto

normalmente percepito prima del 31.1.2020 o i nuclei che hanno avuto un aumento

DOCUMENTATO delle normali spese familiari a causa dell’emergenza COVID-19 a

partire da febbraio u.s. i nuclei che dispongono come unica fonte di entrata il Reddito di cittadinanza, o la

sola Pensione di Cittadinanza o la sola pensione di invalidità civile/INPS. i nuclei nei quali tutti i componenti erano già disoccupati prima del 31.1.2020

Buoni in forma cartacea

I buoni, che potranno essere spesi dalle famiglie per l’acquisto di alimenti, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, saranno erogati esclusivamente in forma cartacea, saranno equivalenti a € 20 ciascuno e saranno assegnati secondo le seguenti tipologie:

– Buoni da € 160,00 per il primo o unico componente il nucleo famigliare anagrafico

– Buoni da € 60,00 per ogni altro componente il nucleo famigliare anagrafico fino a un massimo di € 400,00 per nucleo famigliare anagrafico.

Come fare domanda

Le domande per l’assegnazione dei buoni spesa devono essere presentate entro il 17 maggio 2020 via mail all’indirizzo: buonispesa@comune.vimercate.mb.it

L’ufficio Servizi Sociali si occuperà di analizzarle e, se andrà a buon fine, saranno erogati i buoni spesa sino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

L’Amministrazione comunale fa inoltre sapere che le domande inviate in qualsiasi forma e con qualsiasi contenuto dal 18 aprile 2020 e fino al 4 maggio 2020 non saranno considerate ai fini della valutazione e dell’eventuale assegnazione dei buoni spesa. Pertanto i richiedenti dovranno ripresentare la domanda utilizzando esclusivamente il nuovo modulo qui disponibile

Per informazioni e chiarimenti:

tel: 0396659452/459/461 oppure via mail all’indirizzo: buonispesa@comune.vimercate.mb.it

