Bernareggio, Cavenago e Anpi onorano il 25 Aprile online con ‘Ritratti di Resistenza’

“In questo momento difficile e triste per il nostro Paese vogliamo ricordare tutti coloro che hanno lottato e perso la vita per valori come la fratellanza, l’uguaglianza, la pace, la solidarietà e soprattutto per la nostra libertà. Oggi più che mai questi stessi valori devono assumere per noi una più alta importanza verso chi, in questo momento, lotta e combatte quotidianamente per la nostra salute”.

Con queste parole gli educatori di Piano Locale Giovani, progetto di politiche giovanili di Cooperativa Sociale Aeris per i giovani del territorio di Monza e Brianza, lanciano in collaborazione con i Comuni di Bernareggio e Cavenago e l’Associazione ANPI l’iniziativa ‘Ritratti di Resistenza‘: monologhi, di semplici brani tematici o di lettere dei condannati a morte della resistenza, che vengono letti on line e pubblicati sulle pagine social di Piano Locale Giovani nel corso della settimana.

Sabato 25 aprile l’evento centrale

“Vogliamo, nonostante le restrizioni, commemorare il 75esimo Anniversario della Liberazione. Non ci è permesso, vista l’emergenza sanitaria, manifestare, cantare e condividere le stesse bandiere, ma vogliamo restare uniti nel giorno del ricordo attraverso video, letture, poesie e canzoni, in una sorta di manifestazione virtuale che ci accompagni per tutta la settimana a dar voce a chi ha sperato in un’Italia libera dalla dittatura nazifascista”, aggiungono gli educatori e i 20 ragazzi coinvolti nell’iniziativa, membri di gruppi teatrali, giovani che frequentano i centri di aggregazione e volontari.

Per l’intera giornata di sabato 25 aprile, in particolare, viene realizzato l’evento centrale, con 9 contributi di altrettanti attori che daranno voci a 9 partigiani, non solo italiani.

‘Ritratti di Resistenza’ online

L’evento sarà visibile sul sito ufficiale del progetto e sui siti dei Comuni coinvolti, oltre che condiviso sulle pagine Facebook di Piano Locale Giovani e ANPI.

‘Ritratti di Resistenza’ è inoltre inserita nelle attività di ‘Young on demand’, azione multimediale (contest, tutorial ed eventi online) promossa da Aeris per accompagnare i giovani in questo difficile periodo in cui il coronavirus sta avendo un forte impatto sulla quotidianità.