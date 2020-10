Dal 20 al 30 ottobre il Festival Voci della Storia. Tutti gli appuntamenti saranno in presenza e ad ingresso libero.

Arriva a Cesano il Festival Voci della Storia

Per il 2020 il Festival storico letterario Voci della Storia avrà come tema l’esplorare. Dal 20 al 30 ottobre, all’auditorium Disarò a Cesano Maderno, si susseguiranno cinque eventi di grande richiamo e rilevanza, grazie all’intervento di ospiti di straordinaria levatura culturale.

Martedì 20 ottobre, alle ore 21, l’apertura del Festival con Giulio Busi, professore ordinario alla Freie Universität di Berlino, esperto di mistica ebraica, di storia e filosofia del Rinascimento, e la presentazione del suo nuovo libro “Cristoforo Colombo. Il marinaio dei segreti” (Mondadori 2020), l’ultimo di una serie che il professore ha dedicato a figure emblematiche dell’esplorare come Lorenzo de’ Medici, Michelangelo e Marco Polo.

Tanti ospiti importanti

Doppio appuntamento per sabato 24 ottobre: alle ore 16, lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Sergio Romano, già ambasciatore a Mosca dal settembre del 1985 al marzo del 1989, presenterà in anteprima nazionale il suo prossimo libro “Processo alla Russia” (Longanesi); mentre dalle ore 17 lo scrittore russo Nicolai Lilin presenterà il suo “Putin, l’ultimo Zar” (Piemme).

Gli appuntamenti di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, entrambi alle ore 21, saranno dedicati a un simposio in onore del professor Franco Cardini, dal titolo “Europa, Europae… quale declinazione?”. Al primo interverranno il senatore Riccardo Nencini e gli storici Marina Montesano e Antonio Musarra, mentre la serata di martedì vedrà come relatori i professori Massimo Cacciari, Alessandro Barbero e Alessandro Vanoli.

L’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 30 ottobre alle ore 21, con l’intervento del professor Marcello Flores che presenterà il suo “Cattiva Memoria. Perché è difficile fare i conti con la Storia” (Il Mulino).

Voci della Storia, per il quarto anno consecutivo, è organizzato dal Comune di Cesano Maderno, dall’Università Vita-Salute San Raffaele con il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo e dalla libreria Un Mondo di libri di Seregno, con la direzione artistica di Eva Musci e Antonio Zappa.

“Il nostro intento” – spiegano i direttori – “è quello di condurre il pubblico verso l’esplorazione della Storia, non solo come memoria e nemmeno come semplice narrazione di avvenimenti, ma come realtà della vita dell’uomo, di quella voglia irresistibile, di quella curiosità che l’ha portato ad esplorare tutto il globo terracqueo e parte dell’universo, di quella capacità di immaginare e desiderare un nuovo orizzonte, per sé e per la collettività, perché mai come in questo contingente momento, che vede l’umanità impaurita davanti ad un nemico invisibile e temibile, si ha bisogno della forza propulsiva dell’immaginazione per iniziare ad esplorare un nuovo modo di vivere.”

“Come Amministrazione – commenta l’assessore alla Cultura di Cesano Maderno, Silvia Boldrini – siamo orgogliosi che la tradizione del Festival Voci della Storia prosegua anche quest’anno, pur nell’emergenza che viviamo. È un segno di vitalità e di fiducia. La nostra città, attraverso iniziative come questa, dà prova della sua capacità di far fronte in modo propositivo alle difficoltà, rimanendo fedele a se stessa, alla sua identità di centro vitale e dinamico, di Comunità che, come recita il titolo del Festival, non smette di esplorare, di essere curiosa della vita e di cercare il dialogo con gli altri. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e alle grandi personalità attese a Cesano Maderno”.

Eventi gratuiti

Tutti gli appuntamenti saranno in presenza e ad ingresso libero. In osservanza delle norme anti-contagio, i posti saranno adeguatamente distanziati e sarà necessario registrarsi prima di ciascun evento inviando una mail a: direzione.vocidellastoria@ gmail.com