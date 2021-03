Desio celebra le donne: tutte le iniziative in città in occasione dell’8 marzo

Desio celebra le donne: per l’8 marzo un documentario e citazioni famose per la città. Un’occasione per riflettere e ricordare il lungo e faticoso cammino verso la parità.

Desio celebra le donne: tutte le iniziative in occasione dell’8 marzo

Il Comune di Desio propone diverse iniziative per favorire la riflessione in uno sguardo tra passato e presente utile per comprendere il lungo e faticoso cammino compiuto dalle donne per arrivare ad affermare i loro diritti. In occasione del Giorno Internazionale della Donna.

“La Giornata della Donna nasce per ricordare il lungo e faticoso cammino delle donne verso la parità: un percorso duro, fatto di lotte e conquiste sociali importanti, ma anche di sofferenza, discriminazione, ingiustizia, soprusi – ricorda il Sindaco Roberto Corti. L’ 8 Marzo sia anche la giornata del ricordo di tutte quelle donne che negli anni hanno combattuto per l’affermazione di diritti sacrosanti: il diritto al lavoro, alla salute, alla propria libertà individuale”. “E quindi, soprattutto in questo periodo di pandemia, occorre creare le condizioni per favorire la conciliazione, permettendo alle donne di lavorare con più serenità e alle famiglie di vivere meglio. E tengo a sottolinearlo proprio oggi – prosegue Corti – in questa Festa della Donna così particolare, nella quale non ci potranno essere manifestazioni pubbliche. Resta comunque l’occasione per ricordare quanta strada hanno percorso finora le donne e quanta ancora ne rimane per arrivare a una parità effettiva, anche per quanto riguarda il lavoro”.

E come ogni anno l’Amministrazione comunale lavora in sinergia con le Associazioni del territorio per proporre iniziative che pongano al centro la Donna, letta nelle sue differenti declinazioni. “E’ importante continuare a riflettere sul mondo femminile, per questo ringraziamo l’Associazione Casa delle Donne di Desio che cerca sempre di dare visibilità a questo meraviglioso universo”, conclude il Primo Cittadino.

Casa delle donne in prima linea

Affiggere in alcuni punti della città alcune frasi riportate su cartoncino e riferite ad alcune donne di talento della storia recente. E’ questa l’iniziativa simbolica promossa dall’Associazione desiana per evidenziare l’intraprendenza e la capacità creativa del mondo femminile di alcune donne di spicco, tra cui Madre Teresa di Calcutta, Frida Khalo, Marie Curie, Rosa Luxenburg e altre ancora. Le frasi saranno accompagnate da un fiocco di tulle giallo e saranno posizionate per una settimana in piazza Conciliazione, Largo Alpini e le tre Porte, Corso Italia, via Garibaldi e via Lampugnani.

lunedì 8 marzo alle 21 una diretta sulla propria Il cammino di Venere“, il cui ricavato andrà all’associazione Zenzero per progetti in Africa. Un viaggio di esperienze femminili a cui ha contribuito anche la Casa delle donne di Desio. L’Associazione inoltre organizzauna diretta sulla propria pagina Facebook Casa delle Donne Desio dove sarà presentato il libro ““, il cui ricavato andrà all’associazione Zenzero per progetti in Africa. Un viaggio di esperienze femminili a cui ha contribuito anche la Casa delle donne di Desio.

“Nonostante le restrizioni per il Covid – spiega in una nota l’Associazione – vogliamo lasciare un segno anche in questo 8 marzo. Abbiamo pensato ad un’iniziativa simbolica, attraverso brevi storie di donne che mettono in luce l’intraprendenza e la capacità creativa del mondo femminile. Ogni donna di cui parliamo ha un talento particolare”.

Il documentario Rai

Realizzato per celebrare la ‘Giornata internazionale della donna’. Un video di raccolte storiche d’eccezione selezionate dall’archivio RAI, unite a contenuti esclusivi per ripercorrere le principali tappe della conquista dei diritti civili e politici da parte delle donne. Si parte dalle origini dell’8 marzo, chiarendo le reali circostanze di nascita della ricorrenza, passando poi attraverso le lotte condotte per arrivare alla parità di genere, in Italia e nel mondo. Oltre alle rivendicazioni e alle vittorie, vengono raccontate donne straordinarie che hanno raggiunto l’eccellenza in campi quali la letteratura, l’arte, la scienza. Un particolare approfondimento anche sulla condizione attuale delle donne, anche sotto il profilo economico-professionale.

