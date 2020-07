Eventi del weekend: A Desio c’è il Festival della Cucina Emiliano-Romagnola

In arrivo un altro weekend di musica e buon cibo. Ecco il programma degli eventi al Parco Tittoni di Desio da oggi fino al 14 luglio.

A Desio in arrivo un altro weekend di musica e buon cibo

Proseguono gli appuntamenti con la musica e non solo al Parco Tittoni di Desio. Lo staff che organizza la manifestazione, nel rispetto delle norme di sicurezza per tutti gli spettatori, propone anche questa settimana un ricco programma di eventi e musica.

Il programma degli eventi al Parco Tittoni da oggi al 14 luglio

Oggi, giovedì 9 luglio

Nasty Thursday

– Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

– Ingresso gratuito, prenotazione fortemente consigliata (form sul sito parcotittoni.it)

Il giovedì sera è Nasty Thursday: una serata dedicata agli amici e alla buona musica, con l’atmosfera frizzante delle sere d’estate.

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio

Il festival della cucina Emiliano-Romagnola

– Orari: venerdì e sabato apertura dalle 19.30 alle 2.00; domenica dalle 18.00 all’1.00.

– Ingresso gratuito, prenotazione consigliata (form sul sito parcotittoni.it)

Un nuovo weekend dedicato al gusto, nel segno della tradizione Emiliano-Romagnola: tra le portate a tema figurano lo gnocco fritto con salame e parmigiano, tortelli al burro e salvia e pasta al ragù. Immancabile il tradizionale vino Lambrusco che accompagnerà il festival.

Venerdì 10 luglio

La canzone milanese e il teatro canzone

– Orari: apertura dalle 19.30 alle 2.00

– Ingresso gratuito, prenotazione fortemente consigliata (form sul sito parcotittoni.it)

Emilio Sanvittore e Alessio Pamovio del gruppo Emilio e gli Ambrogio condurranno il pubblico in un viaggio nella Milano da Bere e la canzone milanese, con aneddoti curiosi, canzoni e letture in compagnia di Giorgio Gaber, Nanni Svampa, Enzo Jannacci e Dario Fo. Un incontro sul teatro canzone ritmato e originale.

Domenica 12 luglio

Emozioni. Il ricordo di Lucio Battisti

– Orari: apertura dalle 18.00 all’1.00; inizio concerto ore 21.00

– Ingresso 7 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it; ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.

L’omaggio all’artista più cantato di sempre. Il guru della musica leggera italiana che ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Paolo Ghirimoldi, Daniele Molteni e Giorgio Giommi, in arte “ vendo Casa”, eseguiranno i capolavori dell’artista di Poggio Bustone, che aveva scelto la Brianza come terra del suo esilio.

Martedì 14 luglio

Cena con Delitto – Knives Out

– Orari: apertura dalle 19.30 alla 1.00, inizio film ore 21.30

– Ingresso 4 euro acquistabile in prevendita sul sito parcotittoni.it; ingresso sempre gratuito per l’area ristoro e relax.

Il martedì l’appuntamento è con il cinema all’aperto: Cena con Delitto – Knives Out è un film del 2019 del regista Rian Johnson, incentrato sul caso di un misterioso omicidio da risolvere. Un thriller divertente nel segno della tradizione del giallo.

