Il clima protagonista del Carnevale 2020 a Carate Brianza

Sarà il clima il protagonista assoluto del Carnevale 2020 a Carate Brianza. Sole, pioggia, fulmini, arcobaleno, neve, vento, climi polari e tropicali… e molto altro in base all’estro e alla fantasia dei partecipanti.

Per i caratesi l’appuntamento è sabato 29 febbraio 2020 alle 14. I festeggiamenti avranno inizio in Agorà, poi si procederà alla consueta sfilata per le vie del centro fino ad arrivare nel parcheggio di via Cusani. La manifestazione, che ogni anno attrae decine di bambini e famiglie del territorio, terminerà con uno spettacolo in piazza. In caso di pioggia l’appuntamento sarà in Agorà alle 16 per fare festa e premiare la maschera più bella.

Laboratori e festa per i ragazzi delle medie

Gli organizzatori della manifestazione ricordano che, nel corso della settimana, ci saranno altri due importanti appuntamenti: il 23 febbraio alle 14.30, presso gli oratori di Albiate “laboratori di Maschere” mentre la festa per i ragazzi delle scuole medie è fissata per giovedì 27 febbraio alle 20.30 all’Oratorio Paolo VI, sempre di Albiate.

(nella foto festeggiamenti in piazza nel 2019)