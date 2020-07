Il weekend è dei bambini: arriva il Vimercate Ragazzi Festival. Finalmente un fine settimana di eventi in presenza dedicati a bambini e ragazzi.

Dopo diversi mesi di fermo la macchina degli eventi riprende e questo fine settimana propone una lunga carrellata di spettacoli dedicati a bambini e ragazzi. A Vimercate infatti arriva Il Vimercate Ragazzi Festival. E sarà dal vivo.

La manifestazione sarà l’occasione per tornare a riunire operatori, ragazzi e la cittadinanza intorno a nuovi spettacoli teatrali creati per il pubblico dei giovanissimi, di nuovo di persona. Seguire le norme sanitarie non impedirà di offrire buon teatro e appuntamenti di condivisione a bambini e adulti.

Ecco quindi che dopo il successo delle edizioni 2017-18 e il luminoso passato della Città dei Ragazzi il Festival torna, da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2020.

Un’edizione dedicata al rinnovamento

La quarta edizione guarda – quest’anno in particolare – al futuro e al rinnovamento del teatro ragazzi e si consolida punto di riferimento sul territorio del Teatro per le nuove generazioni, con il suo gioioso coinvolgimento della città, di alcuni spazi simbolo e dei giovani cittadini. Il VRF è Festival vetrina nazionale di teatro per le nuove generazioni che richiama compagnie e operatori teatrali da

tutta Italia. Peculiarità dell’evento, oltre alla possibilità di assistere a spettacoli che vengono rappresentati per la prima volta in un festival vetrina, è l’opportunità per gli operatori di entrare in reale contatto con il proprio pubblico: i bambini e i ragazzi dalla prima infanzia all’adolescenza.

Allo stesso tempo il VRF è festival che si rivolge alla città di Vimercate e al suo pubblico, animando per tre giorni la città con spettacoli di teatro rivolti a bambini e ragazzi, incontri, eventi. Una grande festa, che si colora di teatro nei parchi, nei cortili e nelle splendide ville storiche.

Tante candidature

Anche quest’anno la scelta degli spettacoli è stata operata dai direttori artistici delle tre Compagnie che promuovono il Festival: Giada Balestrini di delleAli Teatro, Michele Losi di Campsirago Residenza e Giusi Vassena di Teatro Invito, che tramite un Bando di selezione hanno valutato un centinaio di spettacoli da tutta Italia e non solo. Sono state infatti più di cento le candidature pervenute dall’Italia e dall’estero e dodici sono le compagnie selezionate.

I 12 spettacoli che compongono il denso programma della quarta edizione sono di grande qualità e si diversificano per i linguaggi adottati (dal teatro d’attore e narrazione, dalla clownerie al teatro di figura), e per fasce d’età a cui si rivolgono: dalla primissima infanzia fino all’adolescenza e a opere tout public.

Il Programma completo del Vimercate Ragazzi Festival 2020

Venerdì 10 luglio

ore 11.00 – PLEIADI – CAMPSIRAGO RESIDENZA in ALBERI MAESTRI KIDS (età: dai 4 anni)

ore 12.30 – PIC NIC DI BENVENUTO (solo per operatori accreditati)

ore 14.00 – INCONTRO PROFESSIONALE (solo per operatori accreditati)

ore 16.00 – TEATRO INVITO | POLLICINO POP (età: 4/8 anni) | anteprima nazionale

ore 18.00 – TEATRO INVITO | POLLICINO POP (età: 4/8 anni) | anteprima nazionale

ore 20.00 – PLEIADI – CAMPSIRAGO RESIDENZA | ALBERI MAESTRI KIDS (età: dai 4 anni)

ore 21.15 – TEATRO PAN | L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA (età: dai 6 anni)

ore 22.45 – FOSSICK PROJECT | L’AMMALIAFUOCO (tout publique)

Sabato 11 luglio

ore 9.30 – MELARANCIO| NATURALIS – 4 ELEMENTI COME CASA (età: dai 12 mesi)

ore 10.30 – PLEIADI-CAMPSIRAGO RESIDENZA | ALBERI MAESTRI KIDS (età: dai 4 anni)

ore 11.00 – MELARANCIO| NATURALIS – 4 ELEMENTI COME CASA (età: dai 12 mesi)

ore 12.30 – NEWSROUND nuove idee in circolo – incontro per operatori

ore 16.00 – CIEOCIFA | TRE PICCIONI CON UNA FAVOLA (tout publique) | ingresso gratuito

ore 16.30 – INTRECCI TEATRALI | LA FABBRICA DI BACI (età: dai 7 anni)

ore 17.30 – CIEOCIFA | TRE PICCIONI CON UNA FAVOLA (tout publique)

ore 18.00 – INTRECCI TEATRALI | LA FABBRICA DI BACI (età: dai 7 anni)

ore 21.15 – SCENAMADRE | TRE (tout publique)

ore 22.45 – FOSSICK PROJECT | L’AMMALIAFUOCO (tout publique)

Domenica 12 luglio

ore 9.30 – DELLEALI TEATRO | PESCE PESCIOLINO (età: 1/5 anni)

ore 11.00 – DELLEALI TEATRO | PESCE PESCIOLINO (età: 1/5 anni)

ore 11.30 – GELMI/RUGGIERO | CORPI AL VENTO (età: dai 12 anni)

ore 12.30 – PIC NIC AL PARCO (solo per operatori accreditati)

ore 15.00 – GELMI/RUGGIERO | CORPI AL VENTO (età: dai 12 anni)

ore 16.15 – TEATRO VIAGGIANTE | LA FAMIGLIA MIRABELLA (tout publique) | ingresso gratuito

ore 17.30 – FABER TEATER | IL CAMPIONE E LA ZANZARA (tout publique) | ingresso gratuito

Info e biglietti

Biglietti: intero € 5 | ridotto (under 18) € 3 | disabili € 3 (accompagnatore omaggio)

prenotazioni: 377.1304141 (prenotazioni solo per iscritto via Whatsapp)

(in copertina un evento dello scorso anno dalla pagina Facebook del Vimercate Ragazzi festival)

