In città è aperta la caccia alla renna. Non è uno scherzo. E’ la singolare inziativa in corso a Seregno.

In città è aperta la caccia alla renna

La città di Seregno è stata “invasa” dalle renne. E’ partita “Reindeer hunting – La bellezza è intorno a noi”, iniziativa di arte partecipata, una sorta di caccia al tesoro (anzi “caccia alla renna”) alla quale si può aderire liberamente, bambini e adulti, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.

Renne in luoghi simbolo

“In alcuni luoghi simbolo della città ci sono sedici piccole renne di terracotta, non solo in centro ma anche nelle periferie, che abbiamo voluto fortemente coinvolgere nell’iniziativa – spiega l’assessore alla Cultura Federica Perelli – Le statuine sono accompagnate da un bigliettino con le istruzioni e una frase sull’importanza della bellezza e del guardare la realtà che ci circonda da un punto di vista diverso”.

Adesioni in tutta Italia

Chi le individua è invitato a farsi una foto e a pubblicarla sui propri social con l’hashtag #trovalarenna, sulla pagina “Fox Hunting – La bellezza è intorno a noi” e a “liberarle” in un altro luogo pubblico, fornendo qualche indizio. Così a catena, per tutto il mese.

L’iniziativa è di carattere nazionale. Partecipano anche altri Comuni come Appignano, Tursi, Granaloro dell’Emilia,Vittorio Veneto, Campobasso, Alzano Lombardo e molti altri in tutta Italia.

La renna 000 è a Seregno

“Per una serie di casualità fortuite a noi è toccata anche una renna molto speciale, la numero 000”, aggiunge l’assessore (nella foto con il sindaco Alberto Rossi). L’obiettivo della manifestazione, ideata dall’artista monzese Maurizio De Rosa, è quello di far riscoprire la bellezza dei luoghi urbani, che è sotto i nostri occhi.

TORNA ALLA HOME