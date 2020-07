La Provincia cerca artisti per l’edizione 2020 di Ville Aperte in Brianza

La Provincia cerca artisti per Ville Aperte in Brianza 2020. C’è tempo fino al 3 agosto 2020 per presentare progetti di arte performativa per la XVIII edizione in programma dal 26 settembre al 4 ottobre 2020.

Si cercano artisti per Ville Aperte in Brianza 2020

E’ online nel sito della Provincia la call rivolta a singoli artisti, associazioni o organizzazioni culturali, compagnie invitati a realizzare spettacoli tematici per contribuire alla valorizzazione del ricco patrimonio storico, artistico, culturale protagonista della manifestazione Ville Aperte in Brianza.

Si richiede un focus su “ Acqua e territorio”: saranno valutate forme di spettacolo dal vivo, danza, musica, laboratori, arte contemporanea che sappiano coinvolgere, divertire e rendere consapevole il pubblico della preziosità dell’acqua in rapporto con il territorio circostante.

“Abbiamo presentato settimana scorsa il progetto BRIANZAReSTART per scommettere ancora una volta su questo territorio e le sue eccellenze per uscire dalla crisi post covid19. E per una terra come la nostra che è caratterizzata da uno straordinario patrimonio culturale ed umano, ripartire significa anche investire sulla cultura e su tutti gli operatori che stanno facendo più fatica a rimettersi in moto. Ecco perché abbiamo voluto fortemente non rinunciare a Ville Aperte e confermare la formula delle performance artistiche che ogni anno appassionano il pubblico. Non possiamo mettere a disposizione grandi risorse, ma è un modo per ricominciare a dare fiducia alle nostre compagnie culturali e contribuire a lanciare un segnale positivo di fiducia”. – spiega il Presidente Luca Santambrogio.

Gli artisti selezionati realizzeranno 2 spettacoli

La call è finalizzata alla selezione di 3 singoli artisti/associazioni per realizzare 2 spettacoli da inserire nella più ampia programmazione della XVIII edizione Ville Aperte in Brianza, in particolare nella giornata di domenica 27 settembre e a scelta il sabato 26 o il sabato 3 o la domenica 4 ottobre. Gli spettacoli e/o eventi devono essere a carattere gratuito e localizzati in uno o più siti aderenti alla manifestazione – ville, palazzi, corti, giardini storici.

Tutta la documentazione per partecipare la trovate qui