Venerdì 26 giugno riparte la stagione di Parco Tittoni. Nell’edizione 2020 il festival si moltiplica, per riuscire a dare più occasioni possibili per accedere al parco e anche per ascoltare della musica dal vivo.

Parco Tittoni è pronto per il lancio della stagione

Sarà un Parco Tittoni un po’ nuovo, da godere in piena sicurezza e ancora più suggestivo, con la Villa grande protagonista.

Non mancherà uno spazio dedicato alla programmazione culturale e artistica. L’area di fronte alla Villa diventa anche una sala di pubblico spettacolo con comodi posti a sedere. E’ in programma una stagione di cinema (il martedì), di concerti, cabaret e spettacolo (il mercoledì e la domenica) e le “pillole” artistiche e culturali del venerdì.

A differenza degli scorsi anni, una parte del parco sarà sempre accessibile gratuitamente per rilassarsi e godere del servizio somministrazione, anche in concomitanza con gli eventi. Ci saranno meno posti degli scorsi anni, ma tanti modi e occasioni per riunirsi in serenità e sicurezza.

Sarà allestita un’ area somministrazione bar e cucina sempre accessibile gratuitamente, dotata di posti a sedere e distesa nel romantico boschetto o nel maestoso giardino di fronte alla Villa.

“Si riparte in sicurezza”

“E’ con grande soddisfazione che posso annunciare ai desiani la ripresa delle attività culturali e di spettacolo per la valorizzazione di Villa Tittoni e del Parco – spiega l’Assessore alla Cultura Cristina Redi – Dopo una lunga attesa, ricominciano le iniziative aperte al pubblico, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio previste dall’emergenza sanitaria, che purtroppo richiedono accessi contingentati e particolari cautele per evitare assembramenti. Si riparte in sicurezza e rispettando delle regole ben precise, ma con la consapevolezza di offrire ai desiani una valida offerta culturale, anche se rivista e riprogrammata in un’ottica di rispetto delle norme per la salute pubblica”.

Eventi rivisitati

“Abbiamo giustamente voglia di ritornare a vivere la nostra Città – sottolinea il Sindaco Roberto Corti – ma dobbiamo farlo con attenzione al distanziamento sociale ed evitando assembramenti, in modo da contenere il contagio. Credo fermamente che la Villa e il Parco siano uno spazio di socialità per tutti i desiani (e non solo), gli eventi saranno rivisitati in chiave diversa, grazie anche a tutte le persone che hanno lavorato per realizzare questo progetto in tempi cosi brevi”.

