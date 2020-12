Quest’anno Avo regala ai malati il gel igienizzante

I Volontari dell’Avo di Carate sono ancora “fuori servizio” fino a quando la situazione nei nostri Ospedali non migliorerà, ma come sempre fatto negli ultimi 20 anni, il giorno di Natale hanno deciso di consegnare un piccolo dono ai malati ricoverati. Anche se quest’anno non hanno potuto farlo personalmente, lunedì 21 e martedì 22 dicembre 2020 sono arrivati all’ospedale di Carate e alla Clinica Zucchi di Carate 900 flaconi di gel disinfettante che saranno distribuiti a tutti i pazienti, medici infermieri e operatori sanitari dei due istituti. L’impegno di Avo Carate

Il giorno di Natale insomma, non è stato possibile ripetere la consueta distribuzione di un piccolo dono natalizio ai pazienti ricoverati e al personale sanitario da parte del presidente di Avo Carate, accompagnato da volontari, come avvenuto negli anni precedenti. Ma il Covid non ha fermato l’Associazione. Grazie alla disponibilità dei direttori Sanitari, Ezio Goggi (ospedale) e Cristina Luti (Clinica Zucchi), sono stati consegnati dal presidente Romano Bai, dalla vice presidente Maria Marina Riva e da alcuni volontari (Angela Colombo, Renata Camesasca, Elena Davì, Laura Merlo, Mariella Maida) i regali. “Solitamente era un piccolo pensiero natalizio, quest’anno si è optato per un dono utile, infatti si tratta di un flacone di gel disinfettante confezionato con cura dai volontari, arricchito da un bigliettino d’auguri e da una rossa pallina con la scritta Avo 2020”, ha spiegato il presidente dell’associazione dei volontari ospedalieri. E ha poi aggiunto: “Si è pensato a questo dono visto il momento particolare che tutti stiamo vivendo, così come abbiamo cercato di essere vicini al personale sanitario nel primo periodo della pandemia dotandoli di presidi sanitari protettivi”.

Avo sempre vicina ai malati