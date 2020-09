Ricco calendario di appuntamenti all’Oasi Lipu di Cesano. Diversi i laboratori e le attività proposte nel fine settimana del 19/20 settembre.

Con settembre tornano gli appuntamenti per i piccoli appassionati all’Oasi naturalistica Lipu di Cesano Maderno. Il calendario prevede iniziative per tutti i gusti e le età. Si parte sabato 19 settembre alle 10.30 con “Animali naturali” un laboratorio adatto ai piccoli dai 6 anni in poi, della durata di circa 2 ore. Alle 14.30 invece spazio all’esplorazione e alle attività creative per i bambini della scuola primaria con “Totem e spiriti guida”.

Le attività proseguono domenica 20 settembre quando è prevista una passeggiata lungo i sentieri dell’Oasi per scoprire profumi, suoni e colori della natura nell’alternarsi delle stagioni. Appuntamento alle ore 15 per un percorso di circa due ore.

Gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati e che è necessaria la prenotazione per poter partecipare alle attività proposte. Il ritrovo è fissato quindici minuti prima dell’inizio degli eventi presso il centro visite “Langer”, dove sarà effettuata la registrazione dei partecipanti. Tutti dovranno indossare la mascherina.

