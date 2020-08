Silvio Berlusconi ha detto “sì”. Villa Belvedere e il suo parco aprono le porte al pubblico

Silvio Berlusconi ha detto “sì”. Il bel regalo chiesto dal sindaco a Silvio Berlusconi è arrivato: villa Belvedere e il suo parco aprono le porte al pubblico.

Villa Belvedere e il suo parco aprono le porte al pubblico dopo l’ok di Silvio Berlusconi

L’appuntamento da segnare già in calendario è per domenica 27 settembre. Tra poco più di un mese, dunque, i macheriesi potranno entrare e ammirare gli splendidi giardini e la villa di origine seicentesca che rappresenta il simbolo del paese. Il complesso fu fatto oggetto di interventi di modifica e adeguamento nel 1870 e nel 1907.

La villa, negli anni Ottanta, è diventata poi di proprietà della provincia di Milano. L’Amministrazione comunale aveva avuto la possibilità in quegli anni di programmare serate di cinema all’aperto e di musica classica.

La residenza è poi passata alla famiglia Berlusconi, attuale proprietaria. Il sindaco Mariarosa Redaelli, senza perdere tempo, aveva scritto una lettera indirizzata all’ex premier per poter aprire, in via straordinaria, una parte della villa e del parco in occasione della giornata “Ville Aperte in Brianza 2020” come “regalo” ai macheriesi visto che rappresenta un interesse architettonico, paesaggistico ma anche e soprattutto affettivo.

La risposta è arrivata in fretta dalla famiglia Berlusconi che ha consentito all’apertura di villa Belvedere e del suo parco. La visita prevede un ingresso a gruppi con la presenza di una guida in un percorso in tutta sicurezza e rispettoso della privacy.

TORNA ALLA HOME