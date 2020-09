Festa rinviata a martedì prossimo causa maltempo. Si terrà martedì 29 settembre e non domani, 22 settembre, la festa finale con premiazione della gara di Simpatiche Zampette 2020.

Simpatiche Zampette 2020, festa rinviata al 29 settembre

Per il tardo pomeriggio di domani è infatti prevista pioggia abbondante. Impossibile quindi tenere l’evento programmato all’aperto presso il locale Totem plaza delle Torri Bianche, a Vimercate.

Slitta tutto di una settimana, quindi, con gli stessi orari e lo stesso programma: dalle 18.30, con aperitivo offerto a tutti i partecipanti, premi ricchissimi per i primi 10 e altre sorprese per tutti i presenti (anche per coloro che non sono tra i primi dieci).

I premi finali

Premi finali ogni anno sempre più ricchi. Al primo classificato andrà un premio in cibo e materiale per il proprio animale del valore di 500 euro, offerti sempre da Liberty dog e Groom, e un abbonamento annuale alla palestra New life di Vimercate. Al secondo classificato, premio del valore di 300 euro e abbonamento di un anno alla palestra. Al terzo, pacco da 200 euro e abbonamento di un anno alla palestra. Non resteranno a bocca asciutta anche i classificati dal quarto al decimo posto: per ciascuno di loro un premio da 100 euro sempre offerto da Liberty dog e Groom.

TORNA ALLA HOME