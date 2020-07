SuoniMobili 2020 a Desio, si comincia giovedì. Il Sindaco: “Si predilige una tipologia di spettacolo itinerante che sia fruibile anche dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni, proprio per evitare assembramenti”.

Musica mobile a piedi, sulla bat mobile e sulla biga con pedalata assistita, felicità in movimento con ogni tipo di mezzo e ovunque: nelle piazze, nelle strade di quartiere e in quelle del centro storico cittadino.

Sono cinque le giornate (divise in 12 appuntamenti) organizzate dall’Associazione Musicamorfosi in collaborazione con il Comune di Desio, che rientrano nella più ampia rassegna ‘Suoni Mobili’, giunta ormai alla sua undicesima edizione, sotto la direzione creativa di Saul Beretta. I musicisti gireranno la città su veicoli scoperti coinvolgendo tutti i quartieri ed esibendosi nei diversi punti del territorio.

“Compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da covid19 – dichiarano gli Assessori alla Cultura Cristina Redi e agli Eventi Giorgio Gerosa – l’Amministrazione comunale, attraverso una scelta mirata di attività ricreative che non compromettano il distanziamento sociale, ha deciso di animare la stagione estiva realizzando diverse iniziative, capaci di garantire un’opportunità di svago e socializzazione sul territorio comunale”.

Il programma

Cinque, come anticipato, le giornate in calendario a Desio: si inizia giovedì 23 luglio nel quartiere San Giovanni – Bolagnos con 2 appuntamenti dalle 19 alle 22.30 con Serenate sottocasa con il Battaglione dei Mariachi, per proseguire sabato 1 e domenica 2 agosto nel centro e nei quartieri Prati e San Giorgio con Biga Up, Dj set in movimento su una Cargo Bike. Lunedì 3 agosto è la volta de La Bat Mobile #1 – Il Sentimento Popolare per concludersi mercoledì 5 agosto con La Batmobile #2 – Duo Bottasso, danze popolari on the go.

“L’intento è promuovere occasioni di socialità e di svago della cittadinanza, sperimentando forme alternative di intrattenimento pubblico – conclude il Sindaco Roberto Corti – prediligendo una tipologia di spettacolo itinerante che sia fruibile anche dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni, con lo specifico obiettivo di evitare assembramenti nelle vie e nelle piazze cittadine”.

