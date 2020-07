Luglio e agosto 2020 a Cesano Maderno saranno all’insegna di eventi diffusi e di qualità: dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, questo è l’intento dell’Amministrazione e in particolare dell’assessorato alla Cultura. Il tutto con la collaborazione delle Associazioni cittadine e del territorio e grazie al contributo di Gelsia, main sponsor delle iniziative, e di BrianzAcque che sponsorizza il concerto di Suoni Mobili del 7 agosto.

Tutte le iniziative dell’estate cesanese

Il programma dell’edizione “A scena aperta” 2020 messo a punto per l’estate cesanese è ricco e diversificato, attento alle esigenze dei cittadini in tutti i quartieri.

“Un programma – spiega l’assessore Silvia Boldrini – che dà concretizzazione all’idea che la cultura è di tutti e deve raggiungere le persone nei vari luoghi della città come annunciato anche dal Sindaco Maurilio Longhin durante il Consiglio comunale del 12 maggio scorso presentando gli indirizzi strategici dell’Amministrazione per affrontare la ripartenza dopo il lockdown. Nonostante il Coronavirus e le inevitabili restrizioni legate alla necessità di contenere il contagio, la proposta del Comune per luglio e agosto contiene elementi di assoluta qualità e novità, penso allo spettacolo musicale itinerante “Pianomobile” del 7 agosto sera nel Parco del Villaggio Snia con la star del pianismo internazionale Marco Mezquida e allo spettacolo del 28 agosto di trampolieri e percussioni per le vie della città seguito dalle danze e acrobazie sulle note di musiche irlandesi e scozzesi nel Parco di Cassina Savina. Entrambi sono ad ingresso gratuito, un impegno di cui siamo soddisfatti e che esprime la volontà di essere al fianco dei cittadini in un momento delicato sotto ogni punto di vista, anche quello economico. Avranno luogo in quartieri diversi, per coinvolgere tutti in un’atmosfera che vogliamo il più possibile serena durante quella che sarà un’estate particolare dopo il rigido lockdown dei mesi scorsi”.

Promozioni d’estate

Spicca l’iniziativa “Promozioni d’estate” riguardante gli ingressi e le visite a Palazzo Arese Borromeo: ingresso gratuito per i cittadini cesanesi per le visite in autonomia e le visite speciali dall’11 luglio al 30 agosto 2020; visite guidate al costo ridotto di 6 euro.

La prenotazione è sempre e per tutti obbligatoria, per le norme sul Covid.

Il calendario è un mix di spettacoli e iniziative aperte a tutti che avranno come cornice i luoghi più belli della città, anzitutto Palazzo Arese Borromeo e il suo Giardino storico, dove venerdì 31 luglio è previsto l’ormai tradizionale pic-nic sotto le stelle, ma anche Palazzo Arese Jacini con i Venerdì in Musica che hanno inaugurato il 10 luglio scorso gli eventi estivi cesanesi con il concerto dedicato alle più belle colonne sonore, tra cui quelle del grande Ennio Morricone.

Il programma di “A scena aperta”

Apertura serale del Giardino Arese Borromeo: fino al 30 settembre, comprendendo quindi quest’anno anche il mese di agosto, il Giardino Arese Borromeo resterà aperto dal lunedì al venerdì oltre le ore 19, fin verso le ore 21.00, grazie all’iniziativa “Muoviti sotto le stelle” in collaborazione con Atletica Cesano Maderno e Fitness Dance Parco Borromeo.

Scoprire Palazzo Arese Borromeo

• Visite guidate: tutte le domeniche, dal 12 luglio al 30 agosto alle ore 16.00, visita guidata di Palazzo Arese Borromeo a cura dell’Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo. Il costo del biglietto è di 6 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito http://villeaperte.info/ visite-guidate/visita/920

• Visite in autonomia: sabato e domenica (10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.00) dall’11 al 30 agosto visite in autonomia a Palazzo Arese Borromeo gratuite per i cesanesi, per i non residenti al costo di 5 euro, con prenotazione obbligatoria per tutti qui: http://www.villeaperte.info/ visite-guidate/visita/919

• La Compagnia del Palazzo: questa iniziativa offre a tutti la possibilità straordinaria di una visita di grande suggestione durante le ore serali: tutti i mercoledì, dall’8 luglio al 26 agosto alle ore 21.00 e 22.00, è possibile prendere parte alla visita guidata delle sale di Palazzo Arese Borromeo a cura dei giovani volontari del Servizio Civile Universale che prestano servizio presso l’Ufficio Cultura e che avranno così modo di mettere in pratica quanto appreso durante il loro percorso formativo in Comune. Biglietto: 6 euro, prenotazione obbligatoria sul sito http://villeaperte.info/ visite-guidate/visita/922

Scoprire il Giardino Arese Borromeo

• Il Giardino En Plein Air: tutte le domeniche, dal 12 luglio al 30 agosto alle ore 17.30, visita guidata speciale dei viali, delle statue e delle architetture storiche che decorano il Giardino Arese Borromeo a cura dell’Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo. Costo 3,00 euro. Gratuito per i cesanesi. Prenotazione obbligatoria per tutti sul sito http://villeaperte.info/ visite-guidate/visita/921

• Radici Verdi: sabato 25 luglio, alle ore 16.30 e 17.30, visita guidata didattica a cura di Demetra Soc. Coop. Sociale Onlus. Attraverso gli alberi scopriamo antiche tradizioni, sono moltissimi gli utilizzi a noi sconosciuti di piante, fiori, radici. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria sul sito http://villeaperte.info/ eventi/evento/3151

Venerdì in Musica

Momenti musicali a cura dell’Associazione ProMusica nel cortile di Palazzo Arese Jacini (ore 21.30, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria): venerdì 10 luglio 2020, ore 21.30: Musica & Cinema, le più belle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia del cinema eseguite dal “Quintetto di Fiati ProMusica”; venerdì 17 luglio: Una Passeggiata nel Jazz, concerto-viaggio dalle strade di New Orleans eseguito dal “Duo Swing Faces”; venerdì 24 luglio: Notas de Viaje, concerto di musica latino-americana con musiche popolari argentine e brasiliane eseguite dal “Trio Contrasti”. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno nell’Auditorium Paolo e Davide Disarò.

Rassegna “Cinema sotto le stelle nel Parco”

Per tutto luglio e agosto, il martedì, il giovedì e il sabato, nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo (ore 21.30, ingresso dal cancello di via Garibaldi) rassegna cinematografica a cura del Cinema & Teatro Excelsior. Ingresso 5 euro, prime visioni 6 euro. Calendario della prima parte della rassegna alla pagina https://bit.ly/3dMONww

Insieme sotto le Stelle

Venerdì 31 luglio, ore 19.30. Picnic serale: ognuno porterà il cibo da casa per trascorrere una serata insieme sotto le stelle, con intrattenimento musicale nella natura e nella bellezza del Giardino Arese Borromeo (si entra da Via Garibaldi. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito http://www.villeaperte.info/ eventi/evento/3152). Durante la serata sarà possibile prendere parte alle visite guidate di Palazzo Arese Borromeo.

“Pastasciutta resistente”

L’Amministrazione anche quest’anno ha concesso il patrocinio all’evento dell’ANPI sezione di Cesano Maderno (on line in questa edizione) e l’utilizzo del Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo il 25 e 26 luglio per l’esposizione di pannelli a carattere storico legati all’obiettivo di ricordare lo spirito della prima pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943 e il valore della memoria storica.

Viviamo i quartieri!

Venerdì 7 agosto, ore 21.30, nel Parco del Villaggio Snia, in via Marche: Marco Mezquida sul Pianomobile. Nell’ambito del Festival Suoni Mobili 2020, spettacolo musicale itinerante “Pianomobile” con la star spagnola del pianismo internazionale Marco Mezquida. A cura dell’Associazione Musicamorfosi. L’evento è sponsorizzato da BrianzAcque. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito di Ville Aperte.

Venerdì 28 agosto, ore 21.00, nel Parco di Cassina Savina, in via Paolo VI: parata dei trampolieri e spettacolo “Interludio Giocoso” di trampolieri e percussioni per le vie della città, seguito da uno spettacolo di trampolieri con danze e acrobazie sulle note vivaci di musiche irlandesi e scozzesi a cura del Teatro dell’Aleph. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito di Ville Aperte.

Ferragosto Cesanese

Apertura speciale di Palazzo Arese Borromeo: ore 10.00-13.00 | 14.30-19.00. Visite in autonomia con partenza dei turni ogni 90 minuti. Biglietto: 5 euro intero – 3 euro ridotto, prenotazione obbligatoria.

Don Chisciotte: Storia di Passione, Idealismo, Coraggio e Follia: sabato 15 agosto, ore 18.00. Spettacolo a cura del Teatro dell’Aleph con attori e trampolieri accompagnati da musica diffusa nel Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo. Si accede da via Borromeo, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

