Un Halloween diverso (ma pur sempre divertente) con “Artisthis” della Compagnia del Labirinto. Il gruppo arcorese propone una serata in diretta Facebook a partire dalle 21.15.

Un Halloween diverso (ma pur sempre divertente) con la Compagnia del Labirinto

In cerca di modi alternativi per festeggiare la ricorrenza più mostruosa dell’anno? Avete voglia di far sorridere i vostri piccoli con scherzetti e sketch divertenti in occasione di Halloween. Bene, l’appuntamento è per domani sera alle 21.15 in diretta sulla pagina Facebook del gruppo Artisthis della Compagnia del Labirinto.

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, quest’anno non sarà infatti possibile festeggiare la ricorrenza in modo tradizionale. Che fare allora? Rinunciare? Certo che no, grandi e piccini potranno gustarsi uno spettacolo dal vivo direttamente da casa grazie alla brillante idea del gruppo di artisti arcorese.

L’appuntamento dunque è per domani in diretta su Facebook, qui il link, e su Youtube per una serata un po’ diversa ma pur sempre da brividi…

TORNA ALLA HOME