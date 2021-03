Visita pastorale del vescovo Delpini

Visita pastorale a Giussano del vescovo di Milano Mario Delpini, con tanto di benedizione della nuova statua dedicata a Paolo VI

La visita pastorale del vescovo

Il vescovo di Milano Mario Delpini è il protagonista di una visita pastorale a Giussano. Questa mattina l’arcivescovo, prima della Messa delle 11 in basilica, ha benedetto anche la nuova statua dedicata a Papa Paolo VI, omaggiata alla città dall’Avis Giuissano.

Il gruppo di donatori ha voluto lasciare in questo modo un segno concreto ai giussanesi di tutto il lavoro svolto dall’associazione in quasi 70 anni di attività, ma é anche un modo per sensibilizzare sulla donazione. La statua di bronzo è stata posizionata sul piazzale davanti alla chiesa: è stato scelto di rappresentare Paolo VI perché il Papa aveva compiuto una visita in città e perché ha sempre dimostrato grande attenzione verso la donazione. Presente alla celebrazione, oltre al parroco don Sergio Stevan, il sindaco Marco Citterio e il presidente dell’Avis Emanuele Molteni.