Linda Mauri sarà con Gerry Scotti a "Lo Show dei Record". La nuova edizione del programma andrà in onda in prima serata su Canale 5 dal prossimo 6 marzo.

La bella 23enne torna a far parlare di sé con la partecipazione ad un programma delle reti Mediaset dedicato al Guinness dei primati. Recordman provenienti da tutto il mondo mostreranno le proprie capacità proprio nello studio di Canale 5: il giudice presente, poi, convaliderà o meno il raggiungimento del record.

La giovane di Nova Milanese comparirà su Canale5 nel ruolo di valletta. "Mi sono recata negli studi Mediaset solo per ricoprire il ruolo di comparsa nel programma – ha spiegato la novese – Ho finito la mia giornata e stavo uscendo per tornare a casa, quando mi hanno fermata: mi hanno proposto di restare al fianco di Gerry Scotti per tutta la durata del programma".

Per sei puntate sarà un volto della prima serata targata Mediaset: "Sono emozionatissima, l’ambiente è super stimolante – ha continuato – Lavorare con Gerry Scotti è davvero motivante, lui è un pilastro della televisione italiana". La felicità è incontenibile: "Sembra quasi un sogno".

Inizialmente l’avevamo conosciuta per la sua somiglianza alla showgirl, confermata anche dalla stessa ex compagna di, poi, aveva debuttato in televisione in divisa militare cimentandosi in prove di resistenza fisica e alle prese con i compiti di una recluta. La 23enne, infatti,, andato in onda su Rai 2 nel 2021: in un mese di programma ha dato dimostrazione di essere una ragazza determinata e energica, in grado di portare a termine ogni ordine impartito.