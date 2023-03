Associazione Arca, due eventi per raccogliere fondi e acquistare un' auto per l'hospice

Un torneo di burraco e una serata a teatro, sono state organizzate dall’associazione Arca, per raccogliere fondi ed acquistare una nuova auto per l'hospice di Giussano

Serve una nuova auto

Le due iniziative di grande valenza benefica sono state organizzate dall'associazione con un obiettivo molto importante. Partecipando agli appuntamenti, sarà infatti possibile dare un aiuto concreto e sostenere un nuovo progetto, al quale i volontari lavorano: l'acquisto di una nuova auto, da mettere a disposizione dell'hospice di via Milano. Una Fiat Panda, è già stata donata dall'associazione a fine anno, utilizzata per consentire a medici, infermieri e volontari di prestare assistenza e cura a domicilio ai malati, ma ne servirebbe un'altra, proprio perchè il servizio è molto importante e richiesto.. Partecipando ai due eventi in programma si può quindi dare un piccolo aiuto e far si che le auto raddoppino.

Burraco e teatro

Il primo invito dunque è per domenica 26 marzo, quando si svolgerà il torneo di burraco presso l'hotel Habitat di Giussano ( la quota di iscrizione è di 25 euro. Per iscriversi è possibile mandare una mail ad associazione.arcaonlus@gmail.com, oppure chiamare Pio al numero 339/3989627, Adriana 347/0380983, Patrizia 340/1548380 e Raffaella 388/0447411). Il secondo appuntamento è invece per una bella e piacevole serata a teatro, il 15 aprile con lo spettacolo "Rumors", una divertente commedia brillante, che si svolgerà presso la sala don Caccia in oratorio a Giussano (ingresso ad offerta libera, con prenotazioni telefonando al numero 338/8363626)