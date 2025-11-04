Tra i protagonisti del gioco «Il Barista del Cuore» che il nostro gruppo editoriale sta portando avanti in queste settimane c’è anche il Cafè Doc di Biassono, gentito dalla sorridente Veronica Del Sarto insieme al marito.

Barista del Cuore: il sorriso di Veronica Del Sarto conquista i clienti del Cafè Doc

«E’ bello quando vai a bere un caffè e trovi anche un sorriso». E’ quello che non fa mai mancare Veronica Del Sarto, 47enne di Macherio, che insieme al marito Vito Di Esposito gestisce il Cafè Doc in via Cesana e Villa 15, lungo la provinciale Monza-Carate.

Uno spazio accogliente e confortevole in cui è possibile anche giocare a tutti i giochi numerici a totalizzatore nazionale come il SuperEnalotto e pagare le bollette.

«Si tratta di un bar storico che abbiamo acquistato nel 2012 – racconta Veronica – Si chiamava bar Italia. Lavoriamo io, mio marito Vito e a breve entrerà anche mia figlia Gaia. Non avevo mai fatto la barista: prima avevo lavorato come impiegata in un’azienda, poi ho aperto un negozio di intimo a Macherio. Nel 2012 mi sono reinventata iniziando a fare la barista, un lavoro che mi piace molto».

Il Cafè Doc è aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 6.30 alle 20. E’ anche rivendita di biglietti del pullman.

«Diversamente da me, mio marito è da trent’anni che fa questo mestiere e un giorno ha deciso di aprire un’attività tutta sua – spiega Veronica – E’ stata una scelta di famiglia, la mia seconda figlia, Giada, era piccola quando abbiamo iniziato l’attività e praticamente è cresciuta qui dentro. Abbiamo fatto qualche ricerca fino quando abbiamo individuato questo locale. La cosa che ci ha convinti ad acquistarlo è il fatto che abbia avuto poche gestioni e che la precedente sia durata 25 anni. Siamo su una strada di forte passaggio, per questo lavoriamo tanto soprattutto con le colazioni, anche perché abbiamo un comodo parcheggio davanti. E’ un bel lavoro, sempre a contatto con la gente, che ci piace molto».

La nuova iniziativa “Barista del cuore”

I settimanali del gruppo Netweek – e quindi anche Giornale di Monza, Giornale di Desio, Giornale di Seregno, Giornale di Vimercate e Giornale di Carate – hanno deciso di lanciare la nuova iniziativa, il «Barista del cuore»: un racconto a puntate che è anche un gioco per i nostri lettori.

L’obiettivo è raccontare i baristi, le loro storie quotidiane, e coinvolgere clienti e lettori per eleggerne uno che sia il «volto» di tutti gli altri. Il barista dei baristi, insomma, nei territori di diffusione del nostro settimanale. Per simpatia, professionalità, capacità di ascolto o bontà dei propri prodotti. Insomma il migliore.

Come funziona

Nasce così «Il Barista del cuore»: ogni martedì, fino a gennaio, un nostro giornalista racconterà l’uomo (o la donna, ovviamente) dietro al bancone dei locali che i nostri lettori – i loro clienti abituali – candideranno.

Allo stesso tempo, pubblicheremo ogni settimana sui nostri settimanali un coupon da ritagliare: acquistando il giornale in edicola i clienti affezionati lo potranno ritagliare, compilare con il nome del loro barista del cuore, e poi consegnarlo in redazione o in altri punti di raccolta. L’adesione è gratuita, gli stessi baristi o bariste possono farsi avanti scrivendo alle redazioni:

Il più votato riceverà un riconoscimento che sveleremo nelle prossime settimane.

Ogni settimana, durante il gioco, noi conteremo e terremo traccia di ciascun «voto», aggiornando una classifica provvisoria dei baristi più apprezzati del nostro territorio. Il risultato sarà una piccola ed emozionante gara, ma soprattutto – speriamo – un crogiuolo di storie e di volti, che potranno sulle nostre colonne raccontare gratuitamente la propria attività, le loro difficoltà, le gioie e i dolori di una professione tanto eccezionale quanto faticosa.