Al via la stagione della SC Cesano Maderno: presentata la squadra

Si alza finalmente il sipario sulla nuova stagione agonistica per il team brianzolo della SC Cesano Maderno, guidato dal Presidente Giuseppe Fontana. Il consolidato meccanismo della famiglia cesanese ha messo in scena un nuovo trionfale evento per presentare al meglio le atlete che nel nuovo anno difenderanno i colori del team.

Al via la stagione della SC Cesano Maderno

Al mattino il servizio fotografico organizzato nelle splendide sale di Palazzo Arese Borromeo, grazie alla concessione del Comune di Cesano Maderno, ha visto le 14 atlete indossare per la prima volta la nuova divisa. A fianco del consolidato 𝘼𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙞 𝘼𝙪𝙩𝙤𝙜𝙧𝙪, arriva tra i main sponsor 𝘽𝙖𝙣𝙘𝙖 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙤𝙡𝙖𝙣𝙪𝙢 𝙛𝙞𝙡𝙞𝙖𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝘼𝙗𝙗𝙞𝙖𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙨𝙨𝙤, accompagnati da 𝙇𝙚𝙖 𝘾𝙖𝙧, 𝙊𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙚𝙧𝙞𝙖 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙞 1946 e 𝘾𝙤𝙢𝙛𝙤𝙧𝙩 𝙁𝙤𝙧𝙣𝙞𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙨𝙧𝙡.

Anche quest'anno le divise sono quelle disegnate e realizzate grazie alla collaborazione con Veloplus srl, mentre viene svelata anche la bici su cui gareggeranno le ragazze del Torrazzo, le nuovissime SPECIALIZED TARMAC COMP messe a disposizione dalla collaborazione storica con Cicli Fusar Poli di Dino Fusar Poli.

Cambio d'abito per le ragazze che lasciano le divise per dirigersi al Ristorante A Cà del Zep dove le attendono più di 120 persone, tra cui ospiti d'eccezione come l'assessore allo sport del Comune di Cesano Maderno 𝙍𝙤𝙨𝙖𝙣𝙣𝙖 𝘼𝙧𝙣𝙖𝙗𝙤𝙡𝙙𝙞, in rappresentanza del Comitato Regionale Lombardo la consigliera 𝙇𝙪𝙘𝙞𝙖 𝙏𝙧𝙚𝙫𝙞𝙨𝙖𝙣, il Presidente Provinciale di Monza e Brianza 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙣𝙤 𝙑𝙖𝙡𝙩𝙤𝙧𝙩𝙖 e a grande sorpresa 𝘽𝙧𝙚𝙣𝙩 𝘾𝙤𝙥𝙚𝙡𝙖𝙣𝙙, General Manager del team professionistico GreenEDGE Cycling (Team Jayco AlUla) che ha piacevolmente espresso la volontà di collaborare nel prossimo futuro con la società giovanile cesanese.

Presentato il consiglio direttivo con a capo il Presidente Giuseppe Fontana, nuovamente proclamato ad unanimità per il suo 18° mandato, il vice presidente Pierluigi Molteni, il Direttore Generale Pier Enrico Camisasca, il Team Manager Luigino Pellizzer, Consigliere Sandro Maggioni, Segretaria Maddalena Panu e il tesoriere Luciano Panu. Confermatissimo anche lo staff tecnico che guiderà il team nelle competizioni della nuova stagione con a capo il Direttore Sportivo Guido Roncolato che sarà anche quest'anno affiancato dai collaboratori Giorgio Andreon, Andrea Borgonovo, Maria Grazia Folci, Enrico Mariani e Agostino Rigamonti. Al loro fianco Umberto Cantatore si occupa della preparazione atletica, con la massaggiatrice e allenatrice Sharon Rigamonti e l'osteopata e collaboratrice Silvia Valtorta.

Presentata la squadra

Quattordici le atlete, dunque, che difenderanno i colori del team agonistico 2024.

Nella categoria donne esordienti vengono riconfermate le secondo anno 𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙖 𝙇𝙤𝙢𝙗𝙖𝙧𝙙𝙞 e 𝙄𝙧𝙚𝙣𝙚 𝙋𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚𝙧𝙞; a cui si uniscono al loro esordio in categoria 𝙄𝙣𝙜𝙧𝙞𝙙 𝘾𝙤𝙧𝙣𝙤 dall'U.C.Costamasnaga, 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙖 𝙋𝙞𝙖𝙣𝙩𝙖 dall'U.C. Pessano, e le piemontesi 𝙉𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚 𝘽𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤 dall'Ardens Cycling Team e 𝙑𝙞𝙩𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙑𝙞𝙩𝙞𝙡𝙡𝙤 dall'Alba Bra Langhe Roero.

Tra le donne allieve confermate le quattro atlete secondo anno 𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙖 𝘽𝙚𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖, 𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙖 𝘾𝙤𝙨𝙩𝙖-𝙎𝙩𝙖𝙧𝙞𝙘𝙘𝙤, 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙖 𝙚 𝙋𝙖𝙤𝙡𝙖 𝙕𝙪𝙘𝙘𝙖 alle quali si affiancano al loro esordio in categoria 𝙑𝙞𝙫𝙞𝙚𝙣𝙣𝙚 𝘾𝙖𝙨𝙨𝙖𝙩𝙖 dalla S.C. Busto Garolfo, 𝙀𝙢𝙢𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙤 e 𝙇𝙚𝙩𝙞𝙯𝙞𝙖 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙞 dalla Ju Green Gorla Minore e 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙖 𝙍𝙤𝙣𝙘𝙝𝙞 dalla Valcar Travel&Service. Una squadra promettente, con ottime possibilità su vari percorsi e con tanta voglia di mettersi alla prova già nella prima parte di preparazione invernale.

L'evento è stato occasione anche per confermare la 19° edizione della classica di casa, la 𝘾𝙚𝙨𝙖𝙣𝙤 𝙈𝙖𝙙𝙚𝙧𝙣𝙤-𝙈𝙖𝙙𝙤𝙣𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙂𝙝𝙞𝙨𝙖𝙡𝙡𝙤 che quest'anno farà parte della 60° edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta del Ghisallo e presentare così in anteprima le 4 maglie in palio nel 2024.

A sorpresa la presenza del Presidente Regionale Lombardo Stefano Pedrinazzi che ci ha piacevolmente raggiunto per una fetta di torta e l'augurio di una splendida stagione.

Una gran festa in perfetto stile #sccesanomaderno che sotto la conduzione di Luca Galimberti e la direzione artistica del General Manager Pier Enrico Camisasca e il Team Manager Luigino Pellizzer ha riunito gli amici di sempre, simpatizzanti, sponsors, atlete e famiglie per presentare e premiare le atlete della nuova formazione agonistica del Torrazzo, ma anche ringraziare di cuore tutte quelle persone e/o aziende che sostengono e supportano la società nel corso dell’anno-

(foto di Fabiano Ghilardi)