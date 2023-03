Cari lettori green, settimana prossima, solo col nostro giornale, riproponiamo un grande classico dell'orto: la carota. La radice più amata per la sua bontà, anche dai bambini e non solo dai conigli, ottima sia cruda che cotta.

Da martedì con i nostri giornali in regalo le carote

Da martedì 14 marzo, solo con i nostri giornali (Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Seregno, Giornale di Desio e Giornale di Carate), avrete in regalo i semi di carota, sempre grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia. Ma anche di tanti sponsor locali che ringraziamo.

Grazie ai nostri partner!

Tanti anche gli importanti partner del territorio che sostengono la nostra iniziativa: Floricoltura Briantea, specializzata nella vendita di fiori e piante e in servizi di giardinaggio di massima qualità; Floricoltura Radaelli & Radaelli, che si occupa da più di vent'anni della progettazione, creazione e manutenzione di giardini pubblici e privati, e il ristorante "La Bergamina" di Arcore, il cui chef anche quest'anno ci consiglierà come meglio gustare i prodotti del nostro orto. Novità di quest’anno è Plastecnic, che ci accompagnerà nelle scuole fornendo i vasetti: infatti l’impresa - che ha sede a La Valletta Brianza e una storia lunga ormai 60 anni - è leader in Italia nella progettazione, produzione e commercializzazione di vasi in plastica.

In edicola la tipologia Nantes 2

Questa volta vi proponiamo la tipologia Nantes 2, una varietà medio-precoce con radice cilindrica, di media lunghezza e colore rosso-arancio, caratterizzata da una punta più corta e smussata, dal gusto dolce e dalla consistenza più morbida. Di facile coltivazione, predilige terreni soffici e sabbiosi che ne favoriscono la crescita. La radice, una volta raccolta e ben lavata, può essere conservata in luogo fresco ed asciutto. La semina si effettua da marzo a luglio e si raccoglie solitamente dopo circa 60/90 giorni dalla semina.

Insieme alla bustina di semi non mancheranno consigli per la coltivazione e una ricetta speciale per gustare in modo originale questa colorata radice. Quindi, tutti in edicola per far sempre più grande, bello e vario il nostro orto in casa.

Ma quanto fanno bene le carote!

Mangiare carote indubbiamente fa bene alla nostra salute: in particolare alla digestione, alla circolazione del sangue, alla pelle e alla vista. Le carote sono uno degli alimenti più ricchi di vitamina A, essenziale per la vista, la crescita e il normale sviluppo dei tessuti. Questa vitamina, inoltre, è coinvolta nel buon funzionamento della risposta immunitaria e mantiene l’integrità di pelle e mucose. Ma le carote, grazie alla vitamina C e alle vitamine del gruppo B, fanno bene anche a denti e gengive e aiutano a garantire un buon metabolismo.

Le carote sono costituite principalmente da acqua e presentano un contenuto di proteine e grassi decisamente basso. Visto il modesto contenuto di zuccheri, sono da favorire in una dieta: possono essere sgranocchiate come antipasto poiché, grazie al loro apporto di fibra, contribuiscono a dare senso di sazietà e quindi un apporto calorico minore durante il pasto. Inoltre, le carote contengono un’elevata quantità di beta-carotene, in grado di contrastare l’invecchiamento cellulare e, di conseguenza, di contribuire alla prevenzione di patologie cardiovascolari e probabilmente di alcune forme tumorali.