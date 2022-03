Facciamo l'orto in casa: da domani in regalo i cetrioli

Sementi 2022

Cari lettori green, per la quinta uscita di “Facciamo l’orto in casa” vi regaliamo una bustina con i semi di cetriolo: da martedì 22 marzo, solo con i nostri settimanali: Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Carate, Giornale di Desio e Giornale di Seregno.

Facciamo l’orto in casa: in arrivo i cetrioli

Ecco a voi, cari lettori ortisti, un ortaggio principe dell’estate, il cetriolo. Forse non piace a tutti, ma è senza dubbio facile da coltivare e si può gustare crudo quando maturo in insalata o come sottaceto quando è più piccolo. La varietà proposta, Marketmore, è quella più classica e commerciale, leggermente spinosa e dal tipico aspetto. Non mancheranno dei piccoli e graziosi fiori gialli che potranno abbellire il vostro orto in casa.

Ringraziamo chi ci fornisce i semi, la Franchi Sementi, e Novatex Italia, che ci sostiene in questa nostra iniziativa green che appassiona grandi e piccoli lettori. E come sempre ecco i nostri consigli per ottenere i risultati migliori, soprattutto per chi è alle prime esperienze, i benefici per il nostro corpo spiegati da degli esperti e una ricetta proposta da un grande chef per gustare al meglio quello che potremo raccogliere dal nostro orto.

L'iniziativa, a livello locale, è stata supportata da molti sponsor - Jet Service, Floricoltura Briantea, Colorificio Crippa, Ristorante La Bergamina, La Serra Vedano e Il Corriere della Pizza - che hanno creduto nella bontà del progetto e a cui vanno i nostri ringraziamenti.