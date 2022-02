sementi 2022

Cari lettori green eccoci con la seconda uscita della nuova edizione di “Facciamo l’orto in casa”. Questa settimana in regalo i semi di melanzana black beauty.

Cari lettori green, questa settimana per “Facciamo l’orto in casa” vi regaliamo una bustina con i semi di melanzana black beauty, da domani, martedì 1 marzo, solo con i nostri settimanali: Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Seregno, Giornale di Desio e Giornale di Vimercate.

Facciamo l’orto in casa: da domani in regalo le melanzane

Come ogni settimana, sul giornale, insieme alla bustina di semi fornita da Franchi Sementi e grazie al sostegno di Novatex, troverete delle indicazioni semplici per coltivare le melanzane, i benefici nutrizionali spiegati da degli esperti e una ricetta d’eccezione per gustare al meglio il frutto del vostro lavoro.

Pronti a coltivare questo bellissimo ortaggio, con i nostri consigli? Questa varietà si presenta coi classici frutti panciuti e brillanti di un viola scuro e con una polpa tenera, adatta per qualsiasi ricetta a base di melanzane. Si tratta di una pianta rustica, quindi abbastanza facile da coltivare, ma servono un vaso adeguato, temperature calde ma non troppo e la giusta dose di acqua. E così in circa due mesi potrete avere le vostre prime melanzane.

Come tutti i vegetali viola, sono ricche di antiossidanti, in particolare antocianine che proteggono i capillari e prevengono l’arterosclerosi, oltre a ridurre l’infiammazione e prevenire l’invecchiamento cellulare.