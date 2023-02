Da martedì in regalo i semi di prezzemolo con i nostri settimanali

Cari lettori green, per questa terza uscita riproponiamo un prodotto che, come dice il detto, sta bene dappertutto: il prezzemolo. Un'erba aromatica molto diffusa e apprezzata sulle nostre tavole, per il suo profumo e il suo sapore delicatamente fresco.

Da martedì 28 febbraio, solo in regalo con il Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Seregno, Giornale di Desio e Giornale di Vimercate, avrete in regalo i semi di prezzemolo, grazie alla collaborazione di Franchi Sementi e al sostegno di Novatex Italia.

Grazie ai nostri partner!

Tanti anche gli importanti partner del territorio che sostengono la nostra iniziativa: Floricoltura Briantea, specializzata nella vendita di fiori e piante e in servizi di giardinaggio di massima qualità; Floricoltura Radaelli & Radaelli, che si occupa da più di vent'anni della progettazione, creazione e manutenzione di giardini pubblici e privati, e il ristorante "La Bergamina" di Arcore, il cui chef anche quest'anno ci consiglierà come meglio gustare i prodotti del nostro orto. Novità di quest’anno è Plastecnic, che ci accompagnerà nelle scuole fornendo i vasetti: infatti l’impresa - che ha sede a La Valletta Brianza e una storia lunga ormai 60 anni - è leader in Italia nella progettazione, produzione e commercializzazione di vasi in plastica.

Prezzemolo, una pianta che non può mancare nell'orto casalingo

Il prezzemolo, per il suo profumo e il suo sapore delicatamente fresco sta bene dappertutto e quindi non può mancare nel nostro orto casalingo. Infatti il detto popolare "essere come il prezzemolo" si riferisce all’essere dappertutto, spesso in senso negativo, ma per noi perché si accompagna bene con tutto, oltre al fatto che questa pianta fiorisce e cresce rigogliosa a primavera nelle condizioni più disparate di clima e terreno.

Il prezzemolo, già conosciuto in passato per le sue proprietà medicali, è un’erba aromatica dalle innumerevoli proprietà terapeutiche e curative in virtù dell’elevato contenuto di vitamine e sali minerali.

Facile da coltivare e dalle innumerevoli proprietà benefiche

Il prezzemolo è una pianta facile da coltivare, ma che ha bisogno di caldo e molta acqua. Si adatta a tutti i tipi di terreno e in cucina viene utilizzato per aromatizzare numerose pietanze, dai primi piatti ai dolci. Una volta sminuzzate, le foglie si possono conservare nel congelatore per un medio periodo. Le foglie fresche possono essere utilizzate anche per preparare una rilassante tisana. La semina si effettua da marzo a settembre e dopo circa 70/80 giorni è possibile iniziare la raccolta.

Il prezzemolo è ricco soprattutto di vitamina C: un cucchiaio di foglie di prezzemolo tritate contiene la stessa quantità di vitamina C di una piccola arancia (pari ai due terzi del fabbisogno giornaliero). Contiene inoltre vitamine del gruppo B, vitamina A, E e K.

Da sottolineare la presenza di varie sostanze antiossidanti, come betacarotene e flavonoidi, che proteggono dall’attacco dei radicali liberi e di diversi minerali, in particolar modo potassio, calcio, sodio, fosforo, magnesio, rame, zolfo, ferro, selenio e manganese. Il prezzemolo ha inoltre un buon contenuto di fibre.

Proprietà terapeutiche

Le proprietà terapeutiche del prezzemolo derivano dall’essenza che si trova in tutte le parti della pianta, ma soprattutto nelle sue foglie. Grazie all’elevato contenuto di antiossidanti, minerali e vitamine, è un ottimo alleato per rinforzare le difese immunitarie. Sempre gli antiossidanti sono in grado di contrastare gli effetti dei radicali liberi, prevenendo così l’invecchiamento cellulare.

Il prezzemolo svolge una spiccata azione diuretica soprattutto grazie alla presenza di potassio. Sempre il potassio aiuta a regolare la pressione sanguigna, contro l’ipertensione.

La presenza di clorofilla conferisce al prezzemolo proprietà anti-batteriche e anti-infiammatorie. Infine, è utile per combattere la ritenzione idrica oltre che per depurare il fegato, se assunto come infuso.