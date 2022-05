Giussano si riempe di bici, grazie al Team Joule

Grande evento ciclistico, il prossimo 2 Giugno, con una gara di campionato regionale amatori, dedicata ad Enrico Ratti.

Festa della Repubblica... in bici

Festa della Repubblica, in bicicletta, per l’ultima tappa del 1° Giro delle province lombarde - System Cars.

La società sportiva ASD Team Joule, di Giussano, nata da pochi mesi e legata al negozio Joule di Marco Galimberti, specializzato nella vendita di articoli per ciclisti e assistenza, ha organizzato per il 2 giugno, il 1° Memorial Enrico Ratti, una gara che rientra nel campionato regionale amatori, che permetterà ad ogni vincitore di categoria, di indossare una maglia nelle future gare che lo rappresenterà a livello regionale.

Il percorso

Il circuito sarà tutto in città, un modo anche per valorizzare il territorio oltre che promuovere il ciclismo: si pedalerà in via Catalani, Prealpi, Don Rinaldo Beretta, Furlanelli, via Monte San Michele, via Tonale, Pasubio, Lazzaretto, via Viganò, e poi di nuovo verso via Prealpi, Carrefour, via Pietro Nenni, via D’Azeglio, Giordano, Petrarca, Viale Como, Viale Lario, via Po, via Statuto, via Pola, Fiume, Mantova, per finire in via IV Novembre.

Il tracciato, previsto dagli organizzatori della Joule, sarà di 12,5 km da ripetersi 5 volte, per un totale di 62,5 km per le donne e 6 volte per gli uomini che percorreranno complessivamente 75 km.

Il ritrovo sarà alle 7.30 in via IV Novembre, davanti al Suite Cafè, la partenza poi sarà alle 8.30 per il gruppo donne (M5, M6, M7, M8) alle 10.45, invece per i maschi (JMT, ELMT, M1, M2, M3, M4). Il primo assoluto di ogni partenza vincerà un weekend per due persone, ma ci sono premi anche per i primi dieci della categoria JMT/ELMT/M1, per i primi sette delle categorie M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e per le prime tre donne.

Le iscrizioni

Le iscrizioni, aperte ai maggiorenni tesserati con una società affiliata alla FCI, si raccolgono online sul sito www.amatorilombardia.it entro il 1 giugno alle 17 , sul sito della Joule (www.joulelab.com) gli interessati troveranno tutti i dettagli dell’evento, il primo organizzato dall’ASD team di ciclisti che è nato a fine 2021, ma è effettivamente attivo da inizio di quest’anno. La società conta già una sessantina di iscritti e ha voluto intitolare il primo grande vento ad un amico dei ragazzi Joule, Enrico Ratti, grande appassionato di bici, sempre pronto a dare una mano, che avrebbe tanto voluto essere parte attiva di una gara amatoriale.