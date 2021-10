La marcia rosa contro la violenza sulle donne

A Varedo

Oltre 600 le donne partecipanti alla passeggiata per raccogliere fondi per il Cadom

Una marcia rosa dedicata alle donne per raccogliere fondi per aiutare il Cadom che aiuta le donne vittime di violenza. Oggi a Varedo grande successo per la passeggiata in rosa, unica iniziativa quest'anno nell'ambito di Expo Brianza.

Marcia rosa a Varedo

Questa mattina alle 9.30 a Varedo in piazza Nazioni Unite il ritrovo per la passeggiata rosa che inizialmente era stata prevista a settembre ma era poi stata rimandata per maltempo. Grandissima l'adesione: sono state oltre 680 le iscritte che sono arrivate poi in piazza del Mercato per la premiazione. Un riconoscimento è andato, infatti, alla partecipante più giovane e a quella più anziana e sono anche stati estratti dei premi degli sponsor.

Grande partecipazione

Oltre alla grande partecipazione della cittadinanza con persone arrivate da tutta la Brianza, alla marcia hanno presenziato anche il sindaco di Varedo Filippo Vergani e l'assessore al Tempo libero e cultura Cristina Tau che si sono mostrati entusiasti per la riuscita dell'iniziativa. E per la cifra davvero notevole destinata al Cadom a cui sono stati donati 3400 euro.