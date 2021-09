Buona cucina, musica frizzante e fumetti: tre passioni e tre ingredienti che faranno da perfetta cornice al ricordo di una persona speciale. E’ in programma per sabato 18 settembre «Los Tefes Hermanos», iniziativa benefica promossa per omaggiare la memoria di Mauro Terenghi, il 38enne di Lesmo prematuramente scomparso nel maggio scorso.

Lesmo, una serata benefica per ricordare Mauro "Tefe" Terenghi

La serata verrà organizzata in oratorio, dove «Tefe» è cresciuto, tra pallone e volontariato, insieme agli amici. Gli stessi che hanno promosso e organizzato questo particolare momento di festa. Si parte alle 18, con aperitivo a base di Spritz e arrosticini da gustare passeggiando tra le bancarelle di fumetti che saranno allestite negli spazi esterni. Alle 19, invece, il piatto forte della serata, con l’avvio del servizio cucina curato dai volontari della Festa di Lesmo e degli «Amici del Masciocco». Il menù sarà in salsa americana e adatto a tutte le famiglie: hamburger, costine, hot dog, salsicce e fagioli e le immancabili patatine fritte.

Prenotazioni entro giovedì

Come detto, la serata avrà una doppia valenza. Perché se da una parte c’è il chiaro obiettivo di voler ricordare un amico che tanto si è speso per il prossimo, dall’altra c’è la volontà di seguire il suo esempio di umiltà e responsabilità: proprio così, perché il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto in beneficenza.

Per partecipare all’iniziativa sarà obbligatorio il Green Pass ed è fortemente consigliata la prenotazione (Michele: 349.5290904 o Adolfo: 335.8345182). In caso di maltempo la serata sarà posticipata alla giornata successiva, domenica 19 settembre, ricalcando gli stessi orari già fissati in agenda.