Luganega regina del weekend a Briosco

La Proloco di Briosco organizza la «Sagra della Luganega» nell’area della Campagnola: tre giorni di musica, show cooking, degustazioni con piatti tipici a base della celebre luganega, la salsiccia della Brianza, in collaborazione con i Produttori Luganega di Monza e il patrocinio del Comune.

Si parte venerdì

Si inizia venerdì 14 alle 18,30 con dj set e aperitivo; a seguire, dalle 21,15, il concerto dei «Tra Liga e Realtà», band tributo a Ligabue. Sabato, alle 21,15, è atteso sul palco Simone Tomassini con il suo «20 anni in Tour». Infine, domenica 16 giugno, per tutta la giornata si svolgerà la «BrioscoFest» per le vie del centro del paese.

Ricchissimo il programma

Il programma di domenica è ricco, anzi, ricchissimo. Ci saranno il mercatino degli hobbisti, la mostra a cura della Scuola d’arte di Capriano, alle 10 la sfilata della banda. E poi, dalle 10 alle 18 in zona Municipio, la prima edizione di «Sicuri in Sella Balance Bike» con «Giretto.it - Sport & volontari» per i bambini dai 2 agli 8 anni; i laboratori dedicati all’arte circense e nel pomeriggio due «chicche» sempre per i più piccoli: storytelling in lingua inglese (alle 15 e alle 16) e rievocazione del Castello di Briosco a cura dell'associazione «Ul Murom» con laboratorio di disegno della Scuola d’Arte di Capriano (14,30 e 16,30). In serata, alla Campagnola, aperitivo, concerto dei «PopRise» e, naturalmente, luganega.