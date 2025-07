Simpatiche Zampette, torna la sfida estiva

giornale di carate, seregno e desio

Iscrivete il vostro amico animale, ritagliate il coupon e fatelo vincere.

E’ iniziata l’estate e, puntuale come ogni anno, torna anche il nostro gioco promosso dal Giornale di Carate, Seregno e Desio dedicato agli amici animali e ai loro padroni: Simpatiche Zampette.

Come iscriversi? Su www.simpatichezampette.it, ma anche via Whatsapp o via mail

Iscriversi è semplicissimo: è attivo il sito www.simpatichezampette.it oppure è possibile inviare un messaggio Whatsapp al nostro numero 350 5190287 oppure via mail a uno dei seguenti indirizzi: redazione@giornaledicarate.it; redazione@giornalediseregno.it e redazione@giornaledidesio.it. Per l’iscrizione è obbligatorio indicare il nome del vostro amico animale, il vostro nome e cognome e il Comune di residenza. Alla gara sono ammesse solo ed esclusivamente le zampette residenti nei Comuni di competenza dei nostri tre settimanali. Per il Giornale di Carate (Albiate, Besana, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Giussano, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Verano Brianza e Veduggio); per il Giornale di Seregno (Seregno, Meda, Cesano Maderno, Seveso, Lentate sul Seveso, Barlassina, Cogliate, Ceriano Laghetto, Misinto e Lazzate); per il Giornale di Desio (Desio, Nova Milanese, Limbiate, Bovisio Masciago e Varedo). Tutte le foto, debitamente schedate, verranno pubblicate sui numeri del Giornale di Carate, Seregno e Desio a partire dalla prossima settimana: ciascun animale riceverà un numero progressivo in base all’ordine di arrivo e potrà essere votato.

Come votare?

Ogni settimana fino al 16 settembre, nelle pagine speciali di Simpatiche Zampette pubblicheremo un coupon: va ritagliato, compilato in tutti i suoi campi e imbucato o consegnato direttamente a mano nelle sedi delle redazioni: per Carate, in corso della Libertà 14 mentre per Seregno e Desio in via Appiani 43 a Seregno.

In omaggio una maglietta personalizzata

Stessa spiaggia, stesso mare... anche quest’anno con la foto del vostro amico a quattro - o due - zampe sulla maglietta. Grazie al nostro sponsor Centro Stampa Brianza, con sede in via Eritrea 20 a Vimercate, i nostri lettori che si iscrivono alla gara estiva «Simpatiche Zampette» potranno tagliare il coupon uscito ieri (martedì 15 luglio) sui nostri settimanali, consegnarlo in negozio e ricevere in omaggio una t-shirt serigrafata proprio con la foto del loro amato cagnolino, gattino, criceto, coniglio, geco, pappagallo... Un’iniziativa che riproponiamo quest’anno per l’edizione 2025 di Simpatiche Zampette grazie al titolare di Centro Stampa Brianza Dario Zanella, grande amante degli animali, che ha deciso di fare un regalo speciale a tutti coloro che portano la propria zampetta nel cuore. Una volta indossata la vostra splendida maglietta, condividete con noi il vostro regalo: scattatevi una foto con la t-shirt e mandatecela via Whatsapp al numero 350 5190287. Pubblicheremo tutte le foto nelle pagine dedicate al nostro gioco. L’iniziativa è riservata ai partecipanti di Simpatiche Zampette 2025: per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Stampa Brianza al numero 331-5280510 o alla mail centrostampabrianza@gmail.com, oppure la nostra redazione allo 0362 90891 oppure 0362 245152. Per avere la maglietta oltre al coupon sarà necessario mostrare il messaggio che verrà recapitato via Whatsapp o via mail dalla redazione che attesta e conferma l’iscrizione alla gara.

In palio tantissimi premi

La gara tra le «zampette» mette in palio, come ogni anno, tantissimi premi per i partecipanti. I primi dieci classificati parteciperanno alla finalissima in programma nel negozio «La Casa degli Animali» di via Aspromonte a Carate Brianza, partner fedelissimo della nostra iniziativa estiva. Proprio l’attività di Paolo e Sergio Valli metterà a disposizione buoni spesa per un valore complessivo di 1.000 euro che potranno essere utilizzati per acquisti di prodotti legati all’alimentazione e alla cura degli animali. Per i vincitori anche buoni per servizio di lavaggi e taglio offerti da «Groom Toelettatura» di Vimercate, oltre a un buono da 10 euro per i primi 50 iscritti alla nostra iniziativa.