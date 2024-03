Stop a bullismo e violenze, a Nova Milanese nasce “Progettare il futuro”

Bullismo, discriminazioni e violenze sotto ogni aspetto, fisico e psicologico vanno prevenute e contrastate: nasce un progetto a Nova Milanese con la nuova associazione "Progettare il futuro".

"Progettare il futuro" contro bullismo e violenze: da dove è nato tutto

L’idea di Mario Paola e Silvio Massinnian per "Progettare il futuro" è nata quasi per caso: “È partito tutto da un profilo social durante la pandemia dove insegnavo la differenza tra le fake news e quelle veritiere, il mio obiettivo era quello di fare chiarezza, soprattutto per le persone più fragili - racconta Paola - In estate ho assistito a una rissa, ho aiutato a fare da paciere e ho scritto un messaggio sui social”, questa è stata la svolta per Mario Paola che, a seguito di questo episodio, ha ricevuto moltissimi messaggi da persone vittime di violenza. Il primo format, “Violenza, l’arte dell’ignoranza”, consisteva nel raccontare in diretta social le proprie esperienze così da ricevere consigli dal pubblico in diretta.

I buoni propositi e le iniziative dell’associazione

Attualmente Paola e il suo collaboratore Silvio vanno oltre ai social: “Stiamo prendendo contatti con avvocati e con l’Amministrazione comunale di Nova Milanese e quelle dei Comuni limitrofi - ha detto Silvio Massinian - Spero che verso marzo e aprile si possa partire con alcune nuove iniziative”.