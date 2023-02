Una dedica speciale per il vostro papà grazie all'iniziativa dei nostri giornali

Torna con i nostri settimanali "Tanti auguri papà", l'iniziativa che vi permette di inviare le vostre dediche e di vederle poi pubblicate sui nostri giornali (Giornale di Monza, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio, Giornale di Seregno e Giornale di Carate).

"Tanti auguri papà": torna l'iniziativa dei nostri giornali

Vorresti fare un regalo speciale per il papà in occasione della sua festa? Approfitta dell'iniziativa "𝗧𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶 𝗽𝗮𝗽𝗮̀!". Inviaci i tuoi auguri, li pubblicheremo nell'edizione in edicola dal prossimo 21 marzo.

Grazie agli sponsor

L'iniziativa torna anche quest'anno grazie anche al contributo dei nostri partner locali, Gioielleria Pavan, Ferramenta Bucchi di Agrate Brianza e Gelsia, che ringraziamo per il sostegno.

Partecipare è semplicissimo

Ti basterà inviare, entro il 18 marzo, la tua dedica accompagnata da una foto o un disegno direttamente dal sito https://www.tantiauguripapa.it oppure via WhatsApp ai numeri delle nostre redazioni, indicando il nome e cognome del papà e il comune di residenza.

Per Giornale di Monza potete mandare un WhatsApp al numero 3501489717

Per Giornale di Vimercate mandaci un WhatsApp al numero 3456126540

Per Giornale di Carate mandaci un WhatsApp al numero 3501489718

Per Giornale di Desio e Seregno mandaci un WhatsApp al numero 3505190287

Non perdere quest'occasione per far sentire il tuo papà speciale💓!