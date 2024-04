A Bellusco il sindaco uscente Mauro Colombo va a caccia della conferma. Questa mattina, sabato 13 aprile 2024, la storica civica "Progetto Democratico Popolare" ha inaugurato la sede e dato il via alla campagna elettorale.

La presentazione della lista civica

Una lista civica ormai radicata sul territorio, e che da anni Amministra il Comune di Bellusco. "Progetto Democratico Popolare" va a caccia dell'ennesimo successo alle Amministrative, dove sulla sua strada troverà Maurizio Mauro, candidato designato dal centrodestra.

"Il gruppo Progetto democratico Popolare - che amministra Bellusco dagli anni Novanta - si presenta per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, sostenendo convintamente la candidatura dell’attuale sindaco Mauro Colombo per il suo secondo mandato - si legge in una nota diramata dalla civica - Proseguendo nel clima di concordia e collaborazione costruttiva, l’azione amministrativa della lista civica sarà caratterizzata da un costante ascolto dei cittadini ed una meticolosa operosità, rispondendo alle concrete esigenze di Bellusco e della sua gente. La candidatura di Mauro Colombo è motivata dal lavoro svolto in questi cinque anni, durante i quali ha dimostrato di essere il Sindaco di Tutti i cittadini di Bellusco, impegnandosi costantemente su tutte le tematiche cruciali per il nostro paese e affrontando efficacemente una svolta decisiva come la complessa gestione della pandemia".

A coordinare la campagna della civica sarà Danilo Ravasi.

"Il periodo della campagna elettorale rappresenta un momento di ascolto della cittadinanza, mirato soprattutto a recepire i contributi che tutti i belluschesi possono apportare nella costruzione del nostro programma amministrativo - dichiara Ravasi - Al tempo stesso, è questo un periodo di approfondimento per meglio chiarire alcuni dei grandi temi che ci vedono direttamente coinvolti. Per questa ragione, abbiamo già avviato una serie di incontri pubblici, tutti programmati per le serate di giovedì, durante i quali affrontiamo i principali ambiti di politica locale anche col supporto di figure esterne alla nostra realtà territoriale, ma caratterizzate da competenza e conoscenza del problema. Intendiamo la Politica con la P maiuscola, in cui la bellezza di far politica sia la bellezza di un confronto sano e volto a costruire un insieme di risposte alle aspettative della cittadinanza".

"Sempre tra le gente"

"La campagna elettorale a sostegno del Sindaco Mauro Colombo vedrà, già nei prossimi giorni, Progetto Democratico Popolare essere presente in mezzo alla gente: saremo in piazza e avremo una sede dedicata in via Castello, dove sarà possibile un contatto diretto con le persone per raccogliere idee e proposte per la costruzione del programma elettorale - continua il comunicato della civica - Progetto Democratico Popolare conferma, nel proprio programma elettorale in fase di elaborazione, i punti cardine relativi alle tematiche ambientali, alla sostenibilità come principio guida di ogni scelta territoriale, all’importanza della sanità territoriale pubblica, all’attenzione verso la sicurezza e verso gli aspetti sociali e relazionali del vivere comune, concepiti all'interno di una comunità solidale e partecipe come quella di Bellusco, capace di fare la differenza".

Mauro Colombo in cerca del bis

A correre per la poltrona di primo cittadino sarà, come detto, nuovamente Mauro Colombo. Il sindaco uscente, con un passato da vicesindaco durante l'Amministrazione Invernizzi, ha ringraziato i compagni di avventura e fissato gli obiettivi per il prossimo quinquennio.