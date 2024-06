A Bovisio Masciago nominata la Giunta. Vicesindaco a Fratelli d'Italia, un assessore per ogni forza politica della coalizione di Centrodestra con due conferme e tre new entry

Nominata la Giunta

Un assessore per ogni forza politica della coalizione di Centrodestra, con due conferme e tre new entry. Il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori ha nominato la squadra che lo affiancherà in questo secondo mandato. Oggi pomeriggio, lunedì 17 giugno, i componenti della Giunta si ritroveranno per il loro primo incontro. La data del primo Consiglio comunale deve ancora essere fissata.

Le deleghe

Il vicesindaco è in quota a Fratelli d’Italia: a Luciano Geminian (segretario della sezione cittadina) il primo cittadino ha affidato le deleghe a Sicurezza e Mobilità, Società partecipate, Personale.

Andrea Vago, fondatore della lista civica Siamo Bovisio Masciago, diventa assessore a Rigenerazione Urbana, Sostenibilità e sviluppo economico (che assorbe anche gli ambiti di lavori pubblici e pianificazione del territorio), Luca Zanierato di Forza Italia assume le deleghe a Politiche sociali e Istruzione.

Sartori ha confermato le due donne della Giunta uscente: Alice Brambilla della Lega assume gli incarichi di Bilancio, digitalizzazione e semplificazione amministrativa e Angelita Perretta della lista civica Apertamente che diventa assessore a Sport e benessere, sviluppo della comunità e delle attività commerciali e produttive.

"All'opera per avviare i 31 progetti"

Il sindaco ha conservato la delega alla Cultura a cui ha aggiunto, tra le altre, quella alla Comunicazione.