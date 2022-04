Cambio in giunta

Danilo Castellini lascia per motivi di salute, al suo posto entra Angelita Perretta, la delega all'Urbanistica affidata a Simone Carcano

A Bovisio un nuovo assessore ai Lavori pubblici. Danilo Castellini lascia per motivi di salute, al suo posto entra Angelita Perretta, la delega all'Urbanistica affidata a Simone Carcano

A Bovisio un nuovo assessore ai Lavori pubblici

Novità importanti in Giunta a Bovisio Masciago, un assessore dimissionario è stato sostituito e il sindaco Giovanni Sartori ha ridistribuito alcune deleghe tra gli altri componenti della sua squadra. A fare un passo indietro è stato Danilo Castellini, assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica: l'esponente della lista civica Apertamente ha rinunciato a proseguire l'incarico a causa di problemi di salute. Al suo posto è entrata in Giunta Angelita Perretta, avvocato, ex assessore e coordinatrice della lista civica Apertamente. Perretta assume le deleghe a Lavori pubblici, Edilizia privata, Programmazione del personale; l'Urbanistica invece è stata affidata all'assessore Simone Carcano.

"Una grave perdita"

Il sindaco Sartori ha accolto con dispiacere le dimissioni dell'assessore ai Lavori pubblici: “Una grave perdita perché Castellini ha sempre dato un contributo importante. Un riferimento al Pnrr e agli oltre 5 milioni di euro ricevuti per il centro sportivo è d’obbligo. Penso, però, anche al completamento della scuola primaria, che non era affatto così scontato, ma anche alla riqualificazione di tutti i parchi cittadini con nuovi giochi. Grazie al suo impegno abbiamo dotato il centro sportivo di via Europa di nuove luci più performanti, affrontando anche al meglio l’imprevisto delle vecchie torri faro a rischio crollo. L’elenco dei lavori fatti o in corso è lungo. A me, personalmente, piace l’intervento di corso Italia con il rifacimento dei marciapiedi. Devo però riconoscergli anche la capacità di guardare un po’ più in là: tra pochi giorni verrà presentato il Suds, progetto di riqualificazione di via Matteotti altamente innovativo, probabilmente unico nel suo genere in tutta Italia”

La scelta di Perretta

Il primo cittadino aveva già condiviso l'impegno in Giunta con Angelita Perretta durante il mandato del sindaco Emanuele Galimberti. Ecco perché l'ha voluta nella sua squadra: “Sono diversi i motivi che hanno portato a questa scelta, tra questi la sua profonda conoscenza del territorio, la sua formazione tecnico legale, così come l’esperienza amministrativa e la precedente esperienza da assessore. Ho già lavorato con lei, ho avuto modo di apprezzarla anche umanamente”.

"Ringrazio il sindaco per la stima"

Perretta ha accettato di buon grado la nuova sfida: “Ringrazio il sindaco Giovanni Sartori per la stima che ha sempre avuto nei miei confronti e che trova ulteriore conferma con l’assegnazione di deleghe importanti quali i Lavori pubblici, l’Edilizia privata e la Programmazione del personale. Un sincero ringraziamento a Danilo Castellini per il lavoro svolto con competenza e passione per lo sviluppo del nostro territorio”.

La ridistribuzione delle deleghe

Con l'ingresso in Giunta del nuovo assessore, il sindaco ha aggiunto qualche delega ad alcuni componenti:

- l’assessore Angelita Perretta ha la delega a Lavori pubblici, Edilizia privata, Programmazione del personale;

- l’assessore Simone Carcano aggiunge l’Urbanistica alle precedenti deleghe ai Servizi sociali e Istruzione;

- l’assessore Katia Mattiussi aggiunge la delega ai Rapporti con le società partecipate, mantenendo quella al Bilancio, Patrimonio, Innovazione;

- l’assessore Alice Brambilla aggiunge la delega alle Pari opportunità, mantiene quelle allo Sport e Tempo libero, Giovani, Comunicazione, Eventi sportivi, Tutela degli animali.