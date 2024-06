Il nuovo sindaco di Burago, Luca Valaguzza, giura sulla Costituzione in un Consiglio comunale... monocolore. Nessun consigliere della minoranza di "Impegno per Burago" ha infatti preso parte alla prima seduta del Parlamentino, lanciando da subito un chiaro segnale alla nuova Amministrazione.

A Burago si insedia il Consiglio comunale, ma la minoranza diserta la seduta

Ha decisamente del clamoroso quanto accaduto questa mattina, sabato 22 giugno, in Municipio, dove è andato in scena l’insediamento ufficiale dei consiglieri eletti dopo le ultime elezioni. Ma sui banchi si sono presentati solamente quelli della nuova maggioranza di "Burago Città Viva". Ufficialmente tutti e quattro i rappresentanti dell’opposizione hanno presentato la regolare giustificazione (chi per motivi personali, chi per motivi professionali), ma è fin troppo facile intuire che, tra le righe, le ragioni siano da ascrivere a ben altro.

Una campagna elettorale velenosa

L’ultima campagna elettorale ha infatti agitato e non poco le acque della politica locale; quello andato in scena tra gli schieramenti è stato un duello acceso e incandescente, a larghi tratti aspro e velenoso. Che di certo che ha lasciato ruggini e ferite evidentemente non ancora ricucite.

Fatto sta che l’assenza congiunta dell’intero gruppo guidato dall’ex sindaco Angelo Mandelli ha comunque fatto sollevare più di qualche sopracciglio nella sala consiliare. Che, al momento dell’appello, ha rumoreggiato tra l’ironico e l’incredulo.

"Massima collaborazione"

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso primo cittadino, che prendendo la parola ha invitato il numeroso pubblico a non cadere nella facile polemica:

"Da parte mia non posso che rinnovare la disponibilità a lavorare insieme con la minoranza nell’interesse della comunità, pur nel rispetto delle fisiologiche differenze di vedute, dando massimo spazio a chi vorrà intervenire".

Ecco la nuova Giunta

Accanto a Valaguzza, intanto, prende forma e ufficialità anche la Giunta che lo accompagnerà nel corso del mandato. E rispetto alle anticipazioni della vigilia non mancano le sorprese. Il neo sindaco ha infatti deciso di nominare solamente due assessori per il momento: Marilena Buratti, vicesindaco e delegata tra le altre a Cultura, Commercio, Comunicazione e Associazionismo; e Isabella Polesnan, che invece si occuperà di Politiche sociali, Istruzione, Urbanistica, Ambiente e Sport. L’intenzione del nuovo Esecutivo pare dunque quella di voler allargare al più presto la squadra di governo affidando i ruoli ancora vacanti (tra cui il Bilancio, per ora in capo al sindaco) a figure tecniche ed esterne. Motivo per cui sarà necessario mettere prima mano allo statuto proprio con l’obiettivo di garantire questa possibilità. Come capigruppo, infine, sono stati nominati Marcello Zollo per la maggioranza di "Burago Città Viva" e Alberto Zennaro per l’opposizione.