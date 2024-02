A Carate più di cinque multe al giorno per la sosta selvaggia

Più di cinque multe al giorno per divieti di sosta a Carate Brianza, per un totale di ben 1.941 contestazioni rilevate nel corso dello scorso anno.

Il bilancio 2023 della Polizia locale di Carate Brianza

Anche in città, come in molti altri centri e cittadine d’Italia, è stata la sosta «selvaggia» a farla da padrona nel bilancio 2023 dell’attività del comando di Polizia locale di cui è responsabile Alberto Viganò. Nel dato, in crescita (+25,8%) rispetto a quello del 2022 (le contestazioni furono 1.542, ndr) non vengono conteggiate soltanto le violazioni dei divieti di sosta veri e propri, ma anche i posteggi improvvisati sopra i marciapiedi o in prossimità di intersezioni e incroci stradali e quelli in violazione del rispetto del disco orario.

E’ andata un po’ meglio, invece, sul fronte dei verbali elevati dagli agenti per il mancato rispetto delle norme di comportamento dettate dal Codice della strada. Nel 2023 sono state in tutto 510 (poco più di una al giorno in media contro le 732 del 2022) le contestazioni che hanno riguardato mancate precedenze, mancato rispetto del semaforo rosso, sorpassi in zone vietate, la marcia in senso contrario, la mancanza di documenti per la guida, le mancate revisioni o il mancato obbligo assicurativo.

Sono stati 83 gli incidenti rilevati, 11 i fermi amministrativi e 18 i ritiri di patente

A completare i numeri dell’attività del comando ci sono poi 83 incidenti rilevati (84 nel 2022, ndr); 11 fermi amministrativi effettuati, insieme a 30 sequestri, diciotto ritiri di patente, dodici denunce all’autorità giudiziaria e, da ultimo, 62 verbali elevati per le violazioni nel conferimento dei rifiuti.

Un dato in calo quest’ultimo rispetto a due anni fa (erano 88, ndr) frutto del «giro di vite» che l’Amministrazione comunale ha voluto impartire nella campagna di controllo avviata con l’introduzione della figura del cosiddetto «Vigile ecologico» con Gelsia Ambiente. Ma anche il «pugno duro» contro l’abbandono di immondizia e spazzatura sul territorio grazie anche all’impiego delle cosiddette «fototrappole» che, in più occasioni, hanno permesso di smascherare e poi multare i «furbetti».