A Carate un aiuto per il pagamento dei canoni di affitto. Già dal 16 dicembre e fino al 29 gennaio 2021 le famiglie che si trovano in situazione di disagio economico o in una condizione di particolare vulnerabilità anche a causa dell’emergenza Covid-19, possono richiedere un contributo per il pagamento dell’affitto.

Il bando è gestito dall’Ufficio di Piano per i Comuni dell’Ambito pertanto per consultare l’avviso e scaricare il modello di domanda bisogna accedere al sito: www.ambitocaratebrianza.it

La domanda, unitamente ai documenti richiesti deve essere inviata all’indirizzo: servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it.

Solo eccezionalmente è possibile consegnare la domanda in formato cartaceo all’Ufficio Servizi Sociali – Comune di Carate . piazza Cesare Battisti, previo appuntamento telefonico con l’ufficio al numero 0362/987362 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 17.30).

